Phí gửi ô tô ở trung tâm Hà Nội thay đổi ra sao theo bảng giá mới?

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký quyết định ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được đầu tư bằng ngân sách nhà nước.

Theo quyết định, giá dịch vụ trông giữ ô tô được phân chia theo phạm vi các tuyến đường thuộc Vành đai I, II, III và IV. Thành phố cũng quy định mức giá riêng đối với 12 tuyến phố thuộc khu vực đô thị lõi cần hạn chế, gồm Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn và Quán Sứ.

Mức giá được xác định theo từng nhóm phương tiện, gồm ô tô đến 9 chỗ và xe tải dưới 2 tấn; xe từ 10 đến 24 chỗ và xe tải từ 2 đến 7 tấn; xe từ 25 đến 40 chỗ và xe tải trên 7 tấn; xe từ 40 chỗ trở lên. Các hình thức thu gồm trông giữ theo lượt 60 phút, hợp đồng ngày, hợp đồng ngày đêm và hợp đồng đêm.

Vỉa hè nhà ga Cát Linh - Hà Đông bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe. (Hình ảnh PV VTC News ghi nhận hồi tháng 4/2026)

Tại 12 tuyến phố thuộc khu vực đô thị lõi, giá trông giữ ô tô đến 9 chỗ và xe tải dưới 2 tấn là 50.000 đồng/60 phút, tăng 20.000 đồng so với mức 30.000 đồng theo quy định ban hành năm 2017. Với xe từ 10 đến 24 chỗ và xe tải từ 2 đến 7 tấn, mức giá là 60.000 đồng/60 phút.

Ở các tuyến đường còn lại trong và trên Vành đai I, trừ khu vực đô thị lõi, giá trông giữ theo lượt 60 phút lần lượt là 45.000 đồng, 50.000 đồng, 60.000 đồng và 70.000 đồng, tương ứng với bốn nhóm phương tiện.

Tại khu vực từ Vành đai I đến Vành đai II và trên Vành đai II, mức giá tương ứng là 35.000 đồng, 40.000 đồng, 40.000 đồng và 40.000 đồng. Khu vực từ Vành đai II đến Vành đai III và trên Vành đai III áp dụng mức 25.000 đồng, 30.000 đồng, 30.000 đồng và 30.000 đồng.

Đối với các tuyến đường từ Vành đai III đến Vành đai IV, trên Vành đai IV và các khu vực còn lại, giá trông giữ theo lượt 60 phút dao động từ 20.000 đồng đến 34.000 đồng tùy nhóm phương tiện.

Ngoài ô tô, bảng giá mới cũng quy định mức thu đối với xe đạp, xe máy tại các tuyến phố cần hạn chế thuộc khu vực đô thị lõi và những tuyến đường còn lại trong phạm vi Vành đai I. Giá trông giữ xe theo lượt ngày là 10.000 đồng, lượt đêm 15.000 đồng, cả ngày và đêm 25.000 đồng. Giá vé tháng là 250.000 đồng tại các tuyến phố cần hạn chế và 200.000 đồng tại các tuyến còn lại.