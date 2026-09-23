Phi đội UAV RQ-170 siêu bí mật của Mỹ bất ngờ được hé lộ hoạt động

Phi đội Trinh sát số 30 của Không quân Mỹ vừa nhận Giải thưởng Phi đội máy bay không người lái điều khiển từ xa xuất sắc nhất năm 2025 của General Atomics.

Giải thưởng được trao tại Hội nghị Không quân, Vũ trụ và An ninh mạng năm 2026, qua đó cung cấp một số thông tin hiếm hoi về hoạt động của một trong những đơn vị bí mật nhất của Không quân Mỹ.

Theo ông Larry Stutzriem, Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội Lực lượng Không quân và Vũ trụ Mỹ, trong năm 2025, Phi đội Trinh sát số 30 đã thực hiện 87 nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát trên 3 khu vực trách nhiệm. Đơn vị được cho là đã lấp đầy các khoảng trống tình báo quan trọng và phá vỡ mạng lưới của đối phương.

Phi đội còn thực hiện 6 đợt cơ động qua 4 bộ tư lệnh tác chiến, vận chuyển khoảng 250 tấn nhân sự, vật liệu tối mật và trang thiết bị. Tổng giá trị hoạt động vận tải hàng không được công bố là 7,2 triệu USD.

Các hoạt động này nhằm hỗ trợ máy bay không người lái có đặc tính quan sát thấp trong một nhiệm vụ quan trọng do Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ chỉ đạo.

Trong năm 2025, đơn vị còn tham gia 6 cuộc diễn tập quy mô lớn nhằm phát triển chiến thuật, kỹ thuật và quy trình tác chiến, đồng thời kiểm nghiệm các mục tiêu chiến thuật của lực lượng liên hợp trong môi trường trên bộ và trên biển.

Phi đội Trinh sát số 30, còn được gọi là Blackbirds, là một đơn vị thuộc Liên đoàn 432 đóng tại Căn cứ Không quân Creech, bang Nevada.

Không quân Mỹ xác nhận RQ-170 Sentinel là máy bay không người lái tàng hình thực hiện nhiệm vụ trinh sát, giám sát và thu thập thông tin tình báo. Phi đội 30 là một trong 2 đơn vị được biết đến là vận hành loại máy bay này.

Tuy nhiên, thông tin mới không xác nhận trực tiếp 87 nhiệm vụ nói trên đều được thực hiện bằng RQ-170. Không quân Mỹ cũng chưa công khai liệu Phi đội Trinh sát số 30 có vận hành những máy bay không người lái tàng hình khác hay không.

RQ-170 xuất hiện công khai lần đầu tại Afghanistan vào cuối những năm 2000, buộc Mỹ phải thừa nhận sự tồn tại của chương trình vào năm 2009.

Phần lớn thông tin về thiết kế, số lượng và hoạt động của Sentinel vẫn được giữ bí mật. Hình ảnh chiếc UAV RQ-170 của Mỹ bị Iran bắt sống.

Việc Phi đội Trinh sát số 30 được trao giải vì những hoạt động trong năm 2025 vì thế đặc biệt đáng chú ý.

Dù không giải mật trực tiếp chương trình RQ-170, những con số được công bố cho thấy đơn vị này vẫn duy trì các hoạt động trinh sát tàng hình và khả năng triển khai nhanh trên nhiều khu vực.