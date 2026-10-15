Phi đội ném bom Nga vào thế phòng thủ trước sức ép UAV Ukraine

Nhóm phân tích nguồn mở AviVector công bố hình ảnh vệ tinh do Airbus Defence and Space chụp ngày 12/10. Hình ảnh cho thấy 3 khung nhà chứa máy bay được dựng cạnh nhau trên những bệ bê tông mới tại căn cứ thuộc vùng Saratov của Nga. Mỗi công trình được nối với sân bay bằng một đường lăn mới trải nhựa.

Vị trí căn cứ không quân máy bay ném bom chiến lược Engels-2 của Nga tại vùng Saratov. (Ảnh: AviVector)

AviVector lần đầu phát hiện hoạt động xây dựng vào đầu tháng 9. Trong bài đăng ngày 6/9, dựa trên hình ảnh chụp một ngày trước đó, nhóm này cho biết Nga đã bắt đầu thi công nhà chứa đầu tiên trong tổng số 16 công trình dự kiến.

Theo ước tính của AviVector, mỗi nhà chứa có kích thước khoảng 63 x 63 m, với tường bên cao khoảng 7 m và chiều cao tại đỉnh đạt khoảng 17 m. Quy mô này đủ để che phủ máy bay ném bom siêu âm Tu-160, có chiều dài khoảng 54 m và sải cánh gần 56 m khi mở hoàn toàn, cũng như dòng Tu-95MS sử dụng động cơ cánh quạt.

Phía sau các khung thép, công nhân còn xây dựng những gờ đất nhằm hướng luồng khí phản lực lên trên khi máy bay khởi động động cơ. Chi tiết này cho thấy các công trình có thể được thiết kế để máy bay khởi động và di chuyển ra đường băng trực tiếp từ nhà chứa, thay vì phải đưa ra khu vực trống trước khi vận hành động cơ.

Tuy nhiên, những gì xuất hiện trong ảnh hiện mới là khung thép. Tường và mái chưa được lắp đặt, nên vật liệu hoàn thiện cũng như mức độ bảo vệ thực tế của các công trình vẫn chưa rõ ràng.

Engels-2 nằm cách tiền tuyến tại Ukraine khoảng 600 km, là một trong những căn cứ quan trọng nhất của lực lượng máy bay ném bom tầm xa Nga. Từ đây, các máy bay ném bom Nga thường phóng tên lửa hành trình nhằm vào những thành phố của Ukraine khi hoạt động trong không phận Nga.

Kể từ tháng 12/2022, Ukraine đã nhiều lần sử dụng máy bay không người lái (UAV) tầm xa tấn công căn cứ này. Các mục tiêu từng bị nhắm đến gồm kho nhiên liệu, kho đạn dược và những máy bay đang đỗ tại sân bay.

Tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã phá hủy một máy bay ném bom Tu-95 tại Engels. Hình ảnh vệ tinh chụp vài ngày sau đó dường như cho thấy xác máy bay bị phá hủy. Đến ngày 28/8, một chiếc Tu-95 khác cũng bị hư hại trong cuộc tấn công bằng UAV Alpha của SBU nhằm vào căn cứ.

Cho đến nay, các máy bay ném bom tại Engels phần lớn vẫn đỗ ngoài trời, khiến chúng có thể bị phát hiện qua ảnh vệ tinh thương mại hoặc hoạt động trinh sát bằng UAV. Việc xây dựng nhà chứa có mái che có thể giúp che khuất vị trí và số lượng máy bay, đồng thời cung cấp một mức độ bảo vệ nhất định trước đầu đạn máy bay không người lái và các mảnh vỡ.

Nga cũng đã áp dụng biện pháp đánh lừa nhằm gây khó khăn cho hoạt động trinh sát. Các phi hành đoàn tại Engels từng vẽ hình dáng máy bay ném bom Tu-95 trên đường băng để đánh lạc hướng người điều khiển UAV và những người phân tích hình ảnh vệ tinh.

Việc bảo vệ số máy bay hiện có mang ý nghĩa đáng kể đối với Nga. Nước này không còn khả năng sản xuất thêm Tu-95 mới, do đó mỗi chiếc bị phá hủy trong một cuộc tấn công đều có thể làm suy giảm lâu dài quy mô phi đội máy bay ném bom tầm xa.