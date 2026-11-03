Phi đội máy bay ném bom chiến lược Nga tập kích quy mô lớn vào Ukraine

Chiếc xe bị phá hủy tại hiện trường một vụ tấn công ở Komyshuvakha, tỉnh Zaporizhzhia, Ukraine vào ngày 2/11/2026. Ảnh: Cảnh sát Quốc gia Ukraine / Telegram

Theo tờ Kyiv Post ngày 3/11, các lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Ukraine trong đêm 3/11, đánh trúng các cơ sở hạ tầng năng lượng tại nhiều khu vực.

Kyiv Post cho biết, trong đợt tập kích này, quân đội Nga đã sử dụng các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và Tu-95MS để phóng tên lửa hành trình, kết hợp với tên lửa đạn đạo và UAV tấn công, trong đó có các UAV Shahed sử dụng động cơ phản lực. Các vụ nổ được ghi nhận tại Kharkiv, Dnipro, Zhytomyr và một số thành phố khác.

Hạ tầng năng lượng là một trong những mục tiêu chính của đợt tấn công. Theo nhà điều hành lưới điện quốc gia Ukraine Ukrenergo, sáng 3/11, tình trạng cắt điện khẩn cấp đã được triển khai tại thủ đô Kiev, tỉnh Kiev và tỉnh Dnipropetrovsk.

Tại tỉnh Zhytomyr, các cuộc tấn công của Nga gây mất điện và làm gián đoạn nguồn cung cấp nước tại thủ phủ cùng các cộng đồng lân cận. Ở tỉnh Vinnytsia, các cơ sở năng lượng và đường dây điện bị hư hại khiến phần lớn các khu dân cư mất điện, buộc chính quyền phải triển khai lịch cắt điện luân phiên theo giờ.

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Cuộc tấn công diễn ra sau khi xuất hiện những dấu hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị tiến hành một đợt không kích quy mô lớn vào ngày 2/11, trong đó có việc điều động lại các máy bay ném bom chiến lược và gia tăng hoạt động của không quân, theo các kênh theo dõi quân sự.

Đến cuối ngày 2/11, ba máy bay ném bom Tu-160 được cho là đã cất cánh từ căn cứ không quân Ukrainka tại tỉnh Amur của Nga, trong khi ít nhất 10 máy bay Tu-95MS mang vũ khí được bố trí tại miền Tây nước này.

Sau đó, ít nhất sáu máy bay Tu-95MS tiếp tục cất cánh từ căn cứ không quân Olenya thuộc tỉnh Murmansk. Đến khoảng 2 giờ sáng 3/11, theo các kênh theo dõi, có bốn máy bay Tu-160 và chín máy bay Tu-95MS đang hoạt động trên không.

Khoảng 3 giờ sáng, Nga phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào các mục tiêu tại tỉnh Dnipropetrovsk, Vinnytsia, thành phố Kharkiv và Zmiiv. Thành phố Dnipro và Kaniv cũng nằm trong số các địa điểm bị nhắm mục tiêu.

Tiếp đó, các kênh theo dõi ghi nhận những đợt phóng tên lửa hành trình Kh-101 và Kh-55SM từ tỉnh Vologda, trước khi các máy bay Tu-160 tiếp tục phóng tên lửa Kh-101 vào khoảng 4 giờ sáng.

Trước đó, trong bài phát biểu vào tối 2/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn khác, với các cơ sở năng lượng và hạ tầng hậu cần nhiều khả năng trở thành mục tiêu.

Đợt tập kích trong đêm 3/11 diễn ra một ngày sau khi Kiev cáo buộc quân đội Nga tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào khu vực Komyshuvakha thuộc tỉnh Zaporizhzhia.

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Theo hãng tin Interfax, trong thông báo ngày 3/11, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở năng lượng và hạ tầng cảng biển của Ukraine.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công sử dụng vũ khí chính xác cao phóng từ mặt đất và trên không, cùng các UAV tấn công tầm xa. Moskva cho biết mục tiêu là những cơ sở năng lượng tại các tỉnh Vinnytsia, Dnipropetrovsk và Kharkiv, vốn cung cấp điện cho các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng và lực lượng vũ trang Ukraine.

Cụ thể, phía Nga tuyên bố đã đánh trúng bốn nhà máy nhiệt điện gồm nhà máy Ladyzhyn tại tỉnh Vinnytsia, nhà máy Kryvyi Rih và Prydniprovska tại tỉnh Dnipropetrovsk, cùng nhà máy nhiệt điện Kharkiv. Hai trạm biến áp Zmiiv và Losevo tại tỉnh Kharkiv cũng nằm trong danh sách mục tiêu mà Moskva công bố.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này đã tấn công hạ tầng cảng Kiliia thuộc tỉnh Odessa, cũng như hai tàu chở hàng tại cảng Pivdennyi và khu vực Biển Đen. Theo Moskva, những con tàu này vận chuyển trang thiết bị quân sự và hàng hóa lưỡng dụng phục vụ lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo hãng tin Reuters ngày 3/11, Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 856 UAV Ukraine trên lãnh thổ Nga trong đêm. Cùng ngày, Thống đốc tỉnh Yaroslavl Mikhail Evraev cho biết một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã gây hư hại một nhà máy lọc dầu tại địa phương, khiến hai nhân viên bị thương. Các lực lượng khẩn cấp đã được triển khai để dập lửa tại cơ sở này.