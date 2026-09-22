Phì đại tuyến tiền liệt kích thước lớn, người đàn ông mất ngủ hơn 10 năm do tiểu đêm nhiều lần

Ông L.M.H. (72 tuổi, Hưng Yên) có tiền sử phì đại tuyến tiền liệt với các triệu chứng rối loạn tiểu tiện kéo dài hơn 10 năm. Ban đầu, ông thường xuyên gặp tình trạng tiểu khó, buồn tiểu gấp nhưng tia nước tiểu yếu, phải rặn khi bắt đầu đi tiểu. Dòng tiểu nhiều lần bị ngắt quãng, kèm cảm giác tiểu không hết bãi khiến ông phải đi tiểu nhiều lần cả ngày lẫn đêm.

Khoảng 6 tháng trước, ông H. đã được điều trị nội khoa nhưng các triệu chứng không cải thiện. Thời gian gần đây, tình trạng ngày càng nặng hơn, đặc biệt về đêm ông phải thức dậy đi tiểu 5-6 lần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ, sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Do các triệu chứng ngày càng ảnh hưởng đến sinh hoạt, ông H. quyết định đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thăm khám và điều trị.

Nam giới lớn tuổi không nên chủ quan trước các triệu chứng rối loạn tiểu tiện kéo dài. Ảnh BVCC

BSCKII Trần Thượng Việt, Trưởng Khoa Ngoại Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng mệt mỏi do mất ngủ kéo dài. Mỗi lần đi tiểu, ông đều cảm thấy khó khăn nhưng không ghi nhận tiểu máu, sốt, rét run hay đau vùng hông lưng.

Qua đánh giá bằng bảng điểm triệu chứng tuyến tiền liệt quốc tế (IPSS), bệnh nhân đạt 30/35 điểm, thuộc mức độ nặng. Các triệu chứng nổi bật gồm tiểu yếu, tiểu khó, tiểu nhiều lần, tiểu gấp và tiểu đêm. Điểm chất lượng cuộc sống đạt 5/6, cho thấy các triệu chứng đường tiểu đã gây ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt và sức khỏe của người bệnh.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) vùng chậu cho thấy tuyến tiền liệt tăng kích thước đáng kể, khoảng 80 × 72 × 82 mm, trọng lượng ước tính khoảng 258 gam. Đây là tuyến tiền liệt phì đại kích thước rất lớn, gây triệu chứng đường tiểu dưới mức độ nặng.

Hình ảnh khối u tuyến tiền liệt của bệnh nhân H. Ảnh BVCC

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật bóc nhân tuyến tiền liệt qua nội soi bằng công nghệ laser Holmium.

Theo BSCKII Trần Thượng Việt, với tuyến tiền liệt có kích thước lớn, việc lựa chọn phương pháp phẫu thuật phù hợp nhằm loại bỏ mô tuyến phì đại, giải phóng đường tiểu nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho người bệnh cao tuổi là một trong những vấn đề được ê-kíp cân nhắc kỹ lưỡng.

Bóc nhân tuyến tiền liệt bằng laser Holmium (HoLEP) là kỹ thuật can thiệp qua đường tiểu tự nhiên, không cần rạch da. Bác sĩ đưa dụng cụ nội soi qua niệu đạo để tiếp cận tuyến tiền liệt, sử dụng năng lượng laser bóc toàn bộ tuyến tiền liệt nên khả năng tái phát gần như bằng 0; sau đó u tuyến tiền liệt được lấy ra ngoài bằng máy xay mô hiện đại. Đây là phương pháp ít xâm lấn, giúp loại bỏ mô tuyến phì đại và tạo thuận lợi cho quá trình hồi phục sau phẫu thuật.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 1 giờ. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được đặt sonde tiểu và theo dõi sát tại bệnh viện.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định tổn thương là quá sản lành tính tuyến tiền liệt, không phát hiện dấu hiệu ác tính.

5 ngày sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân ổn định, sonde tiểu được rút. Ngay sau khi rút sonde, ông H. có thể tự đi tiểu, dòng tiểu tốt và không ghi nhận bí tiểu.

Đến ngày thứ 6, bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tinh thần thoải mái, không đau, không sốt, các dấu hiệu sinh tồn ổn định. Bệnh nhân tự đi tiểu tốt, tia tiểu khỏe, không còn tình trạng bí tiểu hay tiểu máu bất thường.

Trường hợp của ông H. là lời nhắc nam giới lớn tuổi không nên chủ quan trước các triệu chứng rối loạn tiểu tiện kéo dài. Khi xuất hiện tình trạng tiểu khó, tia tiểu yếu, tiểu nhiều lần, tiểu gấp hoặc tiểu đêm ngày càng tăng, người bệnh nên đi khám chuyên khoa để được đánh giá nguyên nhân và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.