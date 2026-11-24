Theo báo Rzeczpospolita, Tư lệnh Tác chiến Các lực lượng Vũ trang Ba Lan Ireneusz Nowak cho biết, phi công điều khiển tiêm kích JAS 39 Gripen của Thụy Điển đã được điều động tiếp cận một vật thể bay nghi là tên lửa hành trình Kh-101 của Nga xâm nhập không phận Ba Lan.

Tuy nhiên, trong quá trình đánh chặn, phi công không thể xác nhận mục tiêu bằng mắt thường hoặc thông qua hệ thống ngắm bắn quang điện tử trên máy bay.

Nguyên nhân được xác định là do điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt tại khu vực tác chiến.

Mặc dù NATO đã cho phép sử dụng vũ khí, phi công Thụy Điển cuối cùng quyết định không khai hỏa do chưa thể nhận diện chắc chắn mục tiêu. Điều này khiến nhiệm vụ đánh chặn không được thực hiện.

Sự việc xảy ra vào rạng sáng 20/11. Các hệ thống radar quân sự Ba Lan phát hiện 11 mối đe dọa tiềm tàng trên không đang tiến sát biên giới nước này.

Trong số đó, 3 vật thể được xác định đã vượt qua biên giới Ukraine, xâm nhập lãnh thổ Ba Lan rồi rơi xuống 3 địa điểm riêng biệt thuộc các tỉnh Subcarpathian và Lublin.

Các vật thể gồm 2 tên lửa hành trình, được cho là Kh-101, và 1 máy bay không người lái (UAV) phản lực.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz cho biết, 1 tên lửa Kh-101 rơi xuống làng Nowy Lipowiec, cách biên giới Ukraine 62km. Tên lửa thứ hai rơi tại Rudnik nad Sanem, trong khi chiếc UAV phản lực rơi ở Młodochow.

Cả 3 địa điểm đều nằm ở khu vực đông nam Ba Lan, gần thao trường huấn luyện Nowa Deba, nơi lực lượng quân đội của 11 quốc gia đang tham gia cuộc tập trận đa quốc gia.

Trong suốt đêm xảy ra sự việc, các tiêm kích F-16 của Ba Lan và tiêm kích JAS 39 Gripen của Thụy Điển đã tuần tra bảo vệ không phận.

Hoạt động này có sự hỗ trợ của máy bay tiếp dầu trên không thuộc Không quân Hoàng gia Hà Lan và máy bay cảnh báo sớm, chỉ huy trên không Saab của Ba Lan.

Sau vụ việc, giới chức Ba Lan đã mở cuộc điều tra, đồng thời triển khai các đơn vị quân đội và lực lượng cứu hộ khẩn cấp để phong tỏa 3 khu vực có vật thể rơi.