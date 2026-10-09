Phi công Saudi Arabia thiệt mạng trong vụ Houthi tấn công sân bay Riyadh

Cột khói bốc lên cao tại sân bay Riyadh sau vụ tấn công bằng tên lửa. Ảnh chụp từ clip RT

Theo kênh truyền hình Al Ekhbariya, dẫn thông báo của Saudia, vụ việc khiến Cơ trưởng Hamoud Ali al-Kalthami tử vong. Hãng hàng không gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân.

Saudia cho biết máy bay bị hư hại khi đang đỗ trên sân bay và không chở hành khách vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Theo các nguồn tin quốc tế, máy bay bốc cháy sau khi trúng đạn hoặc mảnh vỡ trong lúc đỗ gần nhà ga, gây hư hại nghiêm trọng. Cùng ngày, người phát ngôn quân sự của phong trào Houthi tại Yemen, Yahya Saria, tuyên bố lực lượng này đã hai lần tấn công sân bay Riyadh bằng tên lửa.

Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ tại Riyadh, trong đó có một vụ nổ lớn ở Sân bay Quốc tế King Khalid. Một nhân chứng nói với hãng tin AP rằng lực lượng cứu hỏa và xe cứu thương đã được điều động đến hiện trường. Video trên mạng xã hội cho thấy khói đen dày đặc và lửa bốc lên từ khu vực sân bay.

Một nhân chứng đề nghị giấu tên cho biết các chuyến bay khởi hành đã bị tạm dừng, trong khi hành khách được yêu cầu sơ tán khỏi sân bay.

Các hãng hàng không Lufthansa và Air India xác nhận tạm ngừng các chuyến bay đến Riyadh. Theo dữ liệu của công ty phân tích hàng không Cirium, tính đến 15h GMT ngày 8/10, gần một nửa số chuyến bay khởi hành từ sân bay này đã bị hủy. Hoạt động tại sân bay được nối lại lúc 18h ngày 8/10 theo giờ địa phương.

Diễn biến trên xảy ra sau khi giới chức Saudi Arabia ngày 7/10 thông báo có 3 người thiệt mạng trong tuần do các cuộc tấn công nhằm vào sân bay Riyadh và sân bay Abha ở phía tây nam nước này.

Ngày 8/10, lực lượng Houthi gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia, tìm cách phong tỏa không phận nước này, đồng thời cảnh báo người lao động tránh xa các cơ sở năng lượng mà lực lượng này có thể nhắm mục tiêu.

Trong một diễn biến liên quan, giới chức Saudi Arabia cho biết mảnh vỡ từ một tên lửa bị đánh chặn đã rơi trúng một trường mẫu giáo và một khu phức hợp y tế tại Riyadh.

Phong trào Houthi tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia là hành động đáp trả việc Riyadh ủng hộ các lực lượng chính phủ trong cuộc nội chiến tại Yemen, vốn đang tái diễn căng thẳng.

Saudi Arabia cho biết nước này đang hậu thuẫn chiến dịch tiến công của chính phủ Yemen được Liên hợp quốc công nhận nhằm giành lại các vùng lãnh thổ do Houthi kiểm soát.

Trong tháng qua, lực lượng Houthi đã nhanh chóng tiến qua các vùng đồng bằng ven biển Yemen. Hôm 7/10, lực lượng này dường như tiếp tục giành lợi thế tại khu vực Tây Nam khi tiến gần thành phố Taiz.

Các nhà quan sát độc lập hồi đầu tuần cảnh báo nguy cơ Houthi chiếm được Taiz, đồng thời ghi nhận dấu hiệu các lực lượng ủng hộ chính phủ Yemen đang rút lui để bảo vệ thành phố cảng chiến lược Aden.