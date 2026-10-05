Phi công Oman bị cáo buộc định đâm máy bay vào sân bay Ben Gurion

Bên trái: Hamam al-Hammami, phi công phụ bị cáo buộc tìm cách khống chế và làm rơi máy bay của Flydubai tới Israel trong một vụ tấn công khủng bố ngày 30/9/2026. Ảnh bên phải: al-Hammami sau khi bị khống chế và trói trên máy bay. Ảnh chụp màn hình Channel 12

Theo các nguồn tin truyền thông Israel ngày 4/10, al-Hammami khai với các nhà điều tra tại Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) rằng sau khi tấn công cơ trưởng, ông ta dự định tiếp tục điều khiển chuyến bay FZ1073 như bình thường, nhận đầy đủ tín hiệu cho phép hạ cánh tại Israel rồi chỉ đến thời điểm cuối cùng mới lao máy bay vào một mục tiêu tại sân bay Ben Gurion.

Theo kế hoạch này, việc chờ đến phút cuối mới hành động sẽ khiến lực lượng chức năng không kịp nhận ra ý đồ của phi công phụ, từ đó không thể báo động hoặc ngăn chặn vụ tấn công.

Các nguồn tin cho rằng đây cũng là lý do al-Hammami chờ đến khi máy bay bay qua không phận Jordan mới tìm cách giành quyền kiểm soát buồng lái. Tuy nhiên, kế hoạch đã bị phá sản khi cơ trưởng Smit Machchhar, dù bị al-Hammami tấn công và đâm, vẫn tìm cách mở được cửa buồng lái. Một số hành khách Israel sau đó đã xông vào khống chế phi công phụ, trong khi một hành khách khác hỗ trợ ổn định máy bay. Hai phi công đang nghỉ phép có mặt trên chuyến bay sau đó vào buồng lái tiếp quản việc điều khiển máy bay.

Theo các báo cáo, al-Hammami từng nhiều lần tới sân bay Ben Gurion trong những tháng gần đây trên các chuyến bay của Flydubai. Khi đến Israel hồi tháng 6, anh ta được cho là đã dành thời gian thu thập thông tin và chuẩn bị kế hoạch tấn công.

Các nhà điều tra cho biết al-Hammami ban đầu dự định thực hiện vụ tấn công vào tháng 7. Tuy nhiên, vào phút cuối, anh ta hủy kế hoạch vì nhận ra một người bạn của mình nằm trong số thành viên phi hành đoàn.

Kênh Channel 13 dẫn lời khai của al-Hammami cho biết: “Tôi tìm hiểu hãng hàng không nào bay tới Tel Aviv. Đó là lý do tôi chọn Flydubai. Tôi đã lên kế hoạch trước cả khi được tuyển dụng”.

Hiện các điều tra viên Israel chưa trực tiếp thẩm vấn al-Hammami. Những thông tin trên được chuyển cho phía Israel từ các cuộc điều tra do Saudi Arabia và UAE tiến hành. Theo kênh truyền hình Channel 12, Israel đã đề nghị UAE mở rộng phạm vi thẩm vấn, trong đó có các thành viên phi hành đoàn.

Một báo cáo trước đó dẫn nguồn tin tình báo Israel, cho rằng al-Hammami ban đầu có ý định đâm máy bay vào một tòa nhà cao tầng.

Theo dòng thời gian, khoảng 9h15 sáng 30/9, al-Hammami đề nghị được cầu nguyện trước khi dùng rìu cứu hộ trên máy bay tấn công cơ trưởng Machchhar. Vụ việc dẫn đến cuộc giằng co trong buồng lái, trong khi cơ trưởng tìm cách mở cửa từ bên trong.

Khoảng 9h 20, hành khách Tali Manes đưa con gái 5 tuổi vào nhà vệ sinh và bắt đầu nghe thấy tiếng tranh cãi phát ra từ buồng lái. Bà lập tức báo cho một phi công đang nghỉ phép ngồi ở khoang thương gia.

Phi công này tìm cách mở cửa buồng lái từ bên ngoài đúng lúc cơ trưởng Machchhar cũng mở được cửa. Khi cửa bật mở, các hành khách nhìn thấy al-Hammami đang tấn công cơ trưởng. Manes được cho là đã hét lên: “Hắn đang giết phi công!”

Nhận thấy kế hoạch ban đầu không thể thực hiện, al-Hammami được cho là đã chuyển sang phương án khác. Khoảng 9h21, ông ta cố tình hướng mũi máy bay lao xuống khu vực sa mạc và tìm cách phá hỏng hệ thống điều khiển để ngăn những người khác giành lại quyền kiểm soát máy bay.

Tuy nhiên, một số hành khách Israel đã xông vào buồng lái, khống chế al-Hammami và hỗ trợ ổn định máy bay. Hai phi công đang nghỉ phép sau đó tiếp quản việc điều khiển.

Khoảng 9h31, các phi công phát tín hiệu khẩn cấp 7700, mã hiệu chung được sử dụng khi máy bay gặp tình huống nguy hiểm. Đến 9 h35, al-Hammami bị khống chế hoàn toàn. Khoảng 9 h 38, phi công chuyển sang mã 7500, tín hiệu quốc tế cho biết máy bay bị can thiệp hoặc có người xâm nhập trái phép vào buồng lái.

Kiểm soát không lưu Saudi Arabia sau đó yêu cầu máy bay thực hiện hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Tabuk. Máy bay hạ cánh lúc 10h57.

Các hành khách Israel được đưa về nước bằng một chuyến bay đặc biệt từ Saudi Arabia, quốc gia hiện chưa thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel. Trong khi đó, cơ trưởng Machchhar và al-Hammami được đưa trở lại UAE. Cơ trưởng được đưa về để điều trị thương tích, còn al-Hammami bị bắt giữ để phục vụ điều tra.

Trong một diễn biến khác, trang tin Ynet dẫn lời một quan chức cấp cao UAE cho biết al-Hammami có thể phải đối mặt với án tử hình. Theo nguồn tin này, Abu Dhabi muốn áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhất đối với phi công phụ người Oman.

Các quan chức tình báo Israel được cho là đã có mặt tại UAE để tham gia cuộc điều tra al-Hammami. Các điều tra viên Israel dự kiến sẽ trực tiếp thẩm vấn nghi phạm.

Vụ việc đang được điều tra bởi cơ quan chức năng UAE và Saudi Arabia, với sự phối hợp của Israel. Đến nay, chưa có thông tin công khai đầy đủ về động cơ, quá trình chuẩn bị cũng như toàn bộ kế hoạch của al-Hammami. Các chi tiết về mục tiêu mà nghi phạm dự định tấn công vẫn chủ yếu dựa trên lời khai được truyền đạt từ phía UAE và Saudi Arabia và các nguồn tin tình báo Israel.

Vụ việc đã làm dấy lên những câu hỏi nghiêm trọng về an ninh hàng không, quy trình tuyển dụng và kiểm tra nhân sự của các hãng hàng không, cũng như khả năng một cá nhân trong phi hành đoàn lợi dụng vị trí của mình để tiến hành một vụ tấn công khủng bố nhằm vào Israel.