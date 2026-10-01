Phi công mô phỏng cú rơi thót tim của máy bay suýt bị cơ phó ép lao xuống đất

Phi công mô phỏng màn hạ độ cao đột ngột.

Phi công thuộc hãng hàng không thương mại và đồng nghiệp nói với CNN rằng, họ hiểu được cảm giác rơi từ độ cao khoảng 6.900m trong vòng 35 giây ở trong buồng lái mô phỏng. Trong quá trình thả rơi, thiết bị mô phỏng phát ra âm thanh cảnh báo quá tốc độ liên tục.

“Khi nhìn thấy hình ảnh chiếc máy bay nằm trên mặt đất với phần bánh lái bị xé toạc, tôi rùng mình. Cánh đuôi đứng chính là thứ cứu nguy, vì nó giúp máy bay giữ được sự ổn định hướng”, phi công Aaron Murphy nói.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy sự cố trên chuyến bay của Flydubai khiến máy bay đang trên đường từ Dubai (UAE) đến Tel Aviv (Israel) lao xuống khoảng hơn 4.800m trong vòng chưa đầy hai phút. Sau đó, máy bay chuyển hướng đến Ả Rập Xê Út.

Phi công trên chuyến bay xảy ra xô xát. (Ảnh: AP)

Nhiều chuyên gia hàng không ngạc nhiên khi chiếc máy bay không bị rơi sau cú hạ độ cao cực sốc đến mức phần lớn bánh lái bị tách rời khỏi đuôi.

Video được Văn phòng Thủ tướng Israel đăng tải chia sẻ cho thấy hành khách Yaniv Hayoun, người vật lộn với kẻ tấn công mặc chiếc áo dính đầy máu, ôm lấy Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng rằng, ông và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thảo luận “rất kỹ” về vụ việc qua điện thoại và cơ phó “có lẽ là kẻ khủng bố hoặc bị điên. Hắn đã đâm phi công chính”.

Phi công cùng hành khách chặn thảm kịch cơ phó lao máy bay xuống đất.

Ông Netanyahu xác định cơ trưởng trên chuyến bay là Smit Machchhar - công dân Ấn Độ. Đại sứ quán Ấn Độ tại Ả Rập Xê Út cho biết Machchhar nhập viện trong tình trạng ổn định.

“Mặc dù bị thương nặng, anh ấy vẫn chống trả, kháng cự, mở cửa buồng lái và giúp hành khách cùng phi hành đoàn khống chế kẻ tấn công, ngăn chặn thảm họa trên không kinh hoàng. Anh ấy cứu sống 174 người, bao gồm công dân Israel và các quốc tịch khác”, ông Netanyahu nói trên kênh X.

Thủ tướng Israel gặp hành khách tham gia chặn vụ cướp máy bay.

Các quan chức Israel cho biết động cơ của kẻ tấn công trên chuyến bay FZ1073 từ Dubai đến Tel Aviv vẫn đang được điều tra. Cơ quan hàng không của UAE cho biết đã mở cuộc điều tra về vụ việc, trong khi Flydubai tạm thời đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Israel.

(Nguồn: CNN)