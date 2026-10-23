Phi công F-22 lần đầu điều khiển tiêm kích không người lái YFQ-44A Fury trong chiến đấu

Lần đầu tiên Không quân Mỹ (USAF) đã thử nghiệm điều khiển tiêm kích không người lái YFQ-44A Fury trực tiếp từ buồng lái của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-22 Raptor.

Thông tin này được đăng tải trên trang web của USAF, được biết các cuộc thử nghiệm diễn ra vào tháng 10/2026 tại căn cứ không quân Edwards, bang California. Theo tiết lộ, cả hai máy bay đều cất cánh và thực hiện nhiệm vụ chung.

Trong buổi trình diễn tính năng, phi công tiêm kích F-22 đã truyền các chỉ thị chiến thuật và kế hoạch nhiệm vụ bay cho chiến đấu cơ không người lái thông qua kênh trao đổi dữ liệu an toàn.

Phần mềm điều khiển tự động tích hợp trên chiếc YFQ-44A tự động diễn giải lệnh nhận được và thực thi trong thời gian thực, thực hiện các thao tác và diễn tập nhiệm vụ chiến đấu mô phỏng.

Một đại diện của Công ty Anduril (nhà sản xuất UAV) nói với trang The War Zone (TWZ) rằng đây là bài kiểm tra đầu tiên mà trong đó một phi công tiêm kích F-22 trực tiếp điều khiển YFQ-44A Fury từ trên không.

Trong tương lai, USAF dự định tích hợp khả năng điều khiển đồng thời nhiều phương tiện như vậy từ một máy bay duy nhất. Lực lượng này dự kiến sẽ có 500 hệ thống UAV chiến đấu trong biên chế vào năm 2032, và tổng số lượng hướng đến mức 1.000 chiếc.

Vào tháng 7/2025, USAF thông báo F-22 sẽ là những chiếc tiêm kích đầu tiên được trang bị thiết bị điều khiển máy bay không người lái, như một phần của chương trình Máy bay chiến đấu hợp tác (CCA).

Dữ liệu thu nhận trong quá trình đánh giá sẽ được sử dụng để tiếp tục cải tiến phần mềm, tích hợp các hệ thống tự hành, cũng như phát triển khái niệm về việc sử dụng kết hợp máy bay có người lái và không người lái.

Cần nhắc lại, tiêm kích không người lái YFQ-44A Fury được phát triển bởi Công ty Anduril Industries của Mỹ như một phần của chương trình Máy bay Chiến đấu Hợp tác (Collaborative Combat Aircraft - CCA).

Chương trình CCA hướng đến mục tiêu tạo ra các máy bay chiến đấu bán tự hành tương đối rẻ tiền để tương tác với tiêm kích có người lái. Trong trường hợp FQ-44 Fury, nó được thiết kế cho nhiệm vụ không chiến, trinh sát và tấn công.

Vào tháng 7/2026, Công ty Anduril đã sản xuất chiếc FQ-44A đầu tiên tại nhà máy Arsenal-1 mới hoàn thành xây dựng tại bang Ohio.

Tới tháng 9/2026, Không quân Mỹ bắt đầu vận hành độc lập các máy bay không người lái này sau khi chiếc đầu tiên được chính thức bàn giao.

Tính năng đặc biệt của chiến đấu cơ YFQ-44A đó là nó đã chứng minh khả năng sử dụng tên lửa không đối không tầm trung AIM-120 AMRAAM.

Ngoài ra chiếc UAV này cũng có thể mang theo bom hàng không và tên lửa hành trình, mở rộng khả năng tấn công mục tiêu mặt đất.