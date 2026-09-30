Phi công ẩu đả, máy bay từ Dubai đến Israel phải chuyển hướng

Theo truyền thông Israel dẫn lời các quan chức an ninh, sự cố xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai phi công. Một quan chức khu vực cho biết đã xảy ra ẩu đả trong buồng lái, song nguyên nhân vẫn chưa được xác định.

Máy bay sau đó hạ cánh xuống Tabuk, nơi có một căn cứ dân sự và quân sự của Ả Rập Xê Út. Tất cả những người trên máy bay được cho là an toàn.

Máy bay của hãng Flydubai. Ảnh: Flydubai

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy, máy bay Flydubai phát tín hiệu khẩn cấp không lâu sau khi cất cánh từ Dubai.

Một quan chức khác cho biết Israel đã điều động máy bay chiến đấu do lo ngại máy bay chở hàng chục công dân nước này có thể bị cướp. Vụ việc vẫn đang được điều tra.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau đó cho biết tình hình đã được kiểm soát. Israel cũng đang nỗ lực đưa các hành khách trở về nước.

Việc máy bay phải chuyển hướng hoặc hạ cánh khẩn cấp do vấn đề liên quan đến phi hành đoàn là trường hợp hiếm gặp.

Năm 2022, hai phi công của Air France bị đình chỉ công tác sau khi xảy ra tranh cãi trong buồng lái trên chuyến bay từ Geneva đến Paris. Khi đó, máy bay không phải chuyển hướng và vẫn hạ cánh theo kế hoạch.

Flydubai là hãng hàng không giá rẻ thuộc tập đoàn Emirates. Dubai trở thành điểm đến phổ biến với du khách Israel sau khi Israel và UAE bình thường hóa quan hệ vào năm 2020.