Phi công ẩu đả khiến chuyến bay từ UAE đến Israel phải đổi hướng khẩn cấp

Chuyến bay mang số hiệu FZ1073 của hãng hàng không FlyDubai, khởi hành từ Sân bay Quốc tế Dubai ở Các Tiểu Vương Quốc Ả-rập Thống Nhất (UAE) tới thành phố Tel Aviv của Israel vào chiều 30/9, đã gặp sự cố nghiêm trọng trên không.

Khi di chuyển qua không phận Jordan, chiếc máy bay Boeing 737 Max 8 chở khoảng 150 hành khách đột ngột phát tín hiệu khẩn cấp rồi hạ độ cao nhanh chóng từ hơn 10.000 m xuống 5.000 m chỉ trong 1 phút. Ngay sau đó, máy bay đổi hướng sang không phận Ả-rập Saudi và hạ cánh khẩn cấp xuống căn cứ Tabuk nằm ở phía tây bắc quốc gia này.

Máy bay chở khách của hãng hàng không FlyDubai. Ảnh: Getty Images

Dữ liệu theo dõi hành trình cho thấy máy bay đã phát mã cảnh báo khẩn cấp chung 7700, trước khi chuyển sang mã 7500 vốn dùng để thông báo về hành vi can thiệp bất hợp pháp hoặc nghi bị không tặc. Việc tín hiệu nghi không tặc xuất hiện khiến giới chức an ninh Israel bị đặt trong tình trạng báo động cao độ.

Không quân Israel lập tức điều động các tiêm kích xuất kích ứng cứu, trong khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tiến hành các cuộc tham vấn khẩn cấp. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Israel Miriam Regev cũng tham gia đánh giá tình hình để theo dõi sát sao vụ việc.

Sau các bước kiểm tra ban đầu, các quan chức an ninh xác nhận tình hình đã được kiểm soát và sự cố không xuất phát từ một vụ tấn công khủng bố hay cướp máy bay. Nguyên nhân thực sự dẫn đến vụ việc là do 2 phi công trong khoang lái xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả.

Trong quá trình giằng co giữa cơ trưởng và cơ phó, tín hiệu cảnh báo khẩn cấp đã được gửi đi, dù chưa rõ đây là hành vi cố ý hay vô tình kích hoạt.

Căng thẳng trong khoang lái đã khiến hành khách phía dưới rơi vào trạng thái hoảng loạn khi nghe thấy những tiếng la hét thất thanh từ phía trước. Bà Yasmin Abu Kasis cho biết con gái bà có mặt trên chuyến bay đã gọi điện kể lại cảnh tượng hỗn loạn xuất hiện ngay trước khi máy bay chao đảo và lao dốc đột ngột.

"Con gái tôi kể rằng nó nghe thấy tiếng la hét, rồi có một người đàn ông cầm dao ép viên phi công nằm xuống sàn và máu xuất hiện ở khắp nơi", bà Kasis kể lại.

Máu dây ra áo một hành khách cố can thiệp vụ ẩu đả giữa 2 phi công trên chuyến bay FZ1073. Ảnh: Amit Segal/X

Rất may mắn là phi công sau đó đã lấy lại bình tĩnh để đưa máy bay hạ cánh an toàn. Tại sân bay Tabuk, lực lượng an ninh Ả-rập Saudi đã nhanh chóng triển khai bao vây xung quanh máy bay trong khi các hành khách tạm thời lưu lại trên khoang.

Đại diện FlyDubai xác nhận chuyến bay FZ1073 đã hạ cánh an toàn, toàn bộ hành khách cùng phi hành đoàn đều bình an và hãng đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để thực hiện các bước xử lý tiếp theo. Phía Israel và UAE cũng đang tích cực làm việc với chính quyền Saudi Arabia nhằm sớm đưa các công dân trở về nhà.

Sự cố hạ cánh khẩn cấp vì lý do mâu thuẫn cá nhân giữa các phi công là điều hiếm thấy, nhưng khồn phải không có tiền lệ trong ngành hàng không thế giới. Năm 2022, 2 phi công hãng Air France từng bị đình chỉ công tác sau khi đánh nhau trong khoang lái trên chuyến bay từ Geneva (Thụy Sĩ) đến Paris (Pháp).

Đường bay giữa Dubai và Tel Aviv vốn là tuyến đường thương mại nhộn nhịp được, đưa vào vận hành từ khi UAE và Israel bình thường hóa quan hệ vào năm 2020. Dù chuyến bay kết thúc an toàn, vụ việc lần này tiếp tục dấy lên những lo ngại về quy trình quản lý nhân sự và đảm bảo an toàn bay trên các chuyến bay quốc tế.