Eo biển Hormuz. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Tại phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ ngày 17-11, quyền Bộ trưởng Hải quân Hung Cao cho biết chi phí bảo hiểm đã tăng mạnh kể từ khi chiến sự bùng phát. Ban đầu, ông đề cập mức 54.000 USD mỗi lượt tàu, nhưng sau đó đính chính đây là mức trước chiến tranh, còn mức hiện tại lên tới 64 triệu USD.

Chuyên gia Michelle Bockmann thuộc công ty tình báo hàng hải Windward cho rằng cần làm rõ đây là phí bảo hiểm bổ sung cho rủi ro chiến tranh hay tổng chi phí bảo hiểm. Mức phí thực tế còn phụ thuộc vào loại tàu, giá trị thân tàu và phạm vi bảo hiểm.

Theo báo cáo của S&P Global hồi tháng 7, phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh đã tăng lên 7,5-10% giá trị thân tàu, so với 1-3% trước xung đột. Với tàu chở 270.000 tấn dầu thô, khoản phí này có thể lên tới khoảng 21 triệu USD. Trong khi đó, một lãnh đạo Công ty Dầu mỏ Quốc gia Emirates (ENOC) từng ước tính chi phí vận chuyển một lô dầu qua Hormuz tăng lên 10-20 triệu USD.

Rủi ro đến từ khả năng tàu bị tên lửa, thiết bị bay không người lái (UAV) hoặc thủy lôi tấn công. Trước chiến sự, khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ toàn cầu đi qua eo biển này. Tuyến đường cũng có vai trò quan trọng đối với xuất khẩu khí đốt, phân bón và nhiều mặt hàng thiết yếu của các nước vùng Vịnh.

Theo Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), lưu lượng tàu qua Hormuz vẫn thấp hơn khoảng 65% so với trước chiến tranh. Trong 7 ngày kết thúc ngày 11-11, cơ quan này ghi nhận 308 lượt tàu qua lại. Một số vụ tấn công và sự cố liên quan đến thủy lôi trong những ngày gần đây tiếp tục làm gia tăng lo ngại về an toàn hàng hải.

Dù Mỹ tuyên bố đã triển khai các biện pháp bảo đảm lưu thông, Iran vẫn kiểm soát và yêu cầu tàu thuyền đi theo những tuyến đường được phê duyệt.

Theo giới phân tích, khi rủi ro an ninh chưa được giải quyết, hoạt động vận tải qua Hormuz khó sớm trở lại bình thường. Chi phí bảo hiểm và vận chuyển tăng cao có thể tiếp tục gây sức ép lên chuỗi cung ứng và thị trường năng lượng toàn cầu.