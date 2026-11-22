Chỉ trong một thời gian ngắn, âm nhạc Hàn Quốc liên tiếp ghi nhận những con số ấn tượng với các đêm diễn của hai nhóm nhạc BTS và BIGBANG. Điều này cho thấy trong thời đại của các nghệ sĩ solo, nổi bật nhờ nghệ sĩ tính, sức bền của những nhóm nhạc biểu tượng và văn hóa hoài niệm vẫn luôn giữ được vị trí quan trọng.

Nguồn lực từ văn hóa hoài niệm

Cuối tháng 10 vừa qua, hơn 90.000 khán giả đã lấp đầy Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội với hai đêm diễn thuộc khuôn khổ "BIGBANG 2026-2027 World Tour XX: COSMOS". Con số này đã vượt qua 67.000 lượt khán giả của nhóm BLACKPINK vào năm 2023. Không chỉ tại Việt Nam, chuỗi chương trình này cũng đang gây tiếng vang tại nhiều quốc gia châu Á khác, bên cạnh khu vực Bắc Mỹ cũng như châu Âu, cho thấy sức ảnh hưởng của nhóm nhạc với đội hình mới gồm 3 thành viên này.

Nhóm nhạc BTS vẫn giữ được lượng fan lớn sau nhiều năm.

Cùng lúc, tour diễn thế giới quảng bá cho album "ARIRANG" mới nhất của nhóm BTS cũng vừa vượt ngưỡng 500 triệu USD, ghi dấu đây là nhóm nhạc K-Pop đầu tiên đạt được thành tích này. Trước đó với doanh thu hàng tháng vượt 100 triệu USD, nhóm cũng được xếp vào hàng ngũ những tên tuổi gây sốt từ concert âm nhạc, sánh ngang các siêu sao lớn của Âu - Mỹ như The Weeknd, Bad Bunny, Beyoncé…

Với BTS, nhóm một lần nữa cho thấy sự yêu thích của khán giả quốc tế với mô hình boyband được đầu tư và đào tạo bài bản. Thuộc thế hệ thứ 3, cùng BLACKPINK, 7 nam nghệ sĩ đã thành công vươn khỏi biên giới với các bản hit sôi động, bắt tai và vũ đạo thu hút. Đây có thể nói là "trái ngọt" của làn sóng Hallyu được Hàn Quốc thực hiện nhiều thập kỷ trước, khi kết hợp được việc nắm bắt thị hiếu lẫn xây dựng những nét độc đáo, riêng biệt. Hoạt động trở lại sau thời gian gián đoạn bởi các thành viên tham gia nghĩa vụ quân sự, với album và tour diễn "ARIRANG", BTS đang cho thấy một con đường mới khi trở lại với bản nguyên là những giá trị đậm chất Hàn Quốc. Thậm chí với tour diễn lần này, thay vì vũ đạo và khả năng trình diễn bậc thầy, các thành viên lại nhấn mạnh hơn vào sự kết nối, cho thấy sự thay đổi trong định hướng và cách tiếp cận của mình.

Trong khi đó BIGBANG lại là một trường hợp khác biệt, thành công nhờ văn hóa hoài niệm. Là thế hệ thứ 2 của K-Pop, nhóm nhạc chủ yếu gây tiếng vang lớn ở khu vực châu Á. Sau nhiều năm không đứng cùng sân khấu khi các thành viên tách ra solo, show diễn của họ bùng nổ không chỉ nhờ những ca khúc mới cho lần tái xuất, mà là việc khán giả được sống lại ký ức thanh xuân với các bản hit như "Haru Haru", "Fantastic Baby"… Chỉ cần vang lên những giai điệu đầu tiên là khán đài như bừng dậy. Nhóm nhạc đã cho thấy một hướng rẽ thành công khác, khi điều quan trọng với âm nhạc không chỉ là những giai điệu trào lưu, mà còn là những hoài nhớ về một giai đoạn. Dù các thành viên không còn ở đỉnh cao về cả sức lực lẫn giọng hát, nhưng không thể phủ nhận ấn tượng mà họ tạo ra vẫn rất mạnh mẽ.

Từ đây có thể thấy rằng K-Pop đang có sự chuyển mình đặc biệt, khi mô hình nhóm nhạc dường như thoái trào, không còn thu hút được sự chú ý mạnh mẽ như giai đoạn trước, nhường chỗ cho các nghệ sĩ solo, thì vẫn còn đó những cái tên được nhớ đến nhờ thời vàng son và ký ức của người hâm mộ. Điều trùng hợp, đây cũng là những đối tượng chịu chi nhiều nhất, từ đó biến các concert hay show âm nhạc không chỉ là những sự kiện giải trí đơn thuần, mà còn là mắt xích quan trọng của nền công nghiệp văn hóa, đem lại nguồn thu khổng lồ nhờ trình diễn và mở rộng cơ hội phát triển du lịch, dịch vụ...

Cơ hội phát triển đa ngành

Khi Taylor Swift gây sốt với chuỗi lưu diễn "The Eras Tour" với hàng trăm đêm diễn cháy vé trong hai năm 2023 và 2024, nhiều học giả kinh tế đã dùng tên cô cho khái niệm mới "Swiftonomics", ám chỉ nguồn lợi kinh tế mà âm nhạc mang lại. Bởi lẽ khi đến thưởng thức một đêm nhạc, khán giả không chỉ nán lại vài giờ đồng hồ mà còn chi tiền cho nhà hàng, khách sạn, máy bay cũng như khám phá nhiều điểm đến hấp dẫn xung quanh nơi diễn ra sự kiện. Đây có thể nói là nguồn thu khổng lồ cho nhiều đất nước, mà bằng chứng là nhiều nguyên thủ quốc gia đã lên tiếng mời nữ ca sĩ mở thêm concert tại nước mình, thậm chí là độc quyền ở một số khu vực như Chile hay Singapore đã làm trước đó. Đầu năm 2026, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã từng gửi thư ngoại giao đến Tổng thống Hàn Quốc để đề nghị hỗ trợ sắp xếp thêm các buổi biểu diễn cho nhóm nhạc BTS tại Mexico City. Điều đó cho thấy tiềm năng kinh tế của ngành công nghiệp trình diễn.

Tại Việt Nam, theo các báo cáo, hai đêm concert vừa qua của BIGBANG đã mang về cho Hà Nội tổng doanh thu du lịch ước đạt 750 tỷ đồng. Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, thủ đô đã đón khoảng 220.000 lượt khách du lịch (tăng 15,6% so với tuần trước đó), trong đó có khoảng 67.900 lượt du khách quốc tế đến từ các quốc gia lân cận. Các nền tảng cung cấp dịch vụ gồm đi lại, ăn, ở cũng báo cáo lượng sử dụng tăng đột biến, như nền tảng Trip.com cho biết lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội tăng 74%, lượt tìm kiếm về thủ đô trên Traveloka cũng tăng gấp 4 lần, trong khi công suất buồng phòng tại các khách sạn gần nơi diễn ra sự kiện cũng đạt từ 75 đến 100%. Tuy con số này chưa tách bạch lượng khách du lịch đến với thủ đô ngoài mục tiêu tham gia concert, nhưng vẫn có thể thấy được sức hút đặc biệt của sự kiện này.

Thành công của nhóm nhạc BIGBANG cho thấy văn hóa hoài niệm vẫn là một phần quan trọng trong nền kinh tế âm nhạc.

Những thông tin trên cho thấy, từ văn hóa thần tượng và văn hóa hoài niệm, những sự kiện âm nhạc đang mở ra cơ hội mới cho các địa phương nói riêng và quốc gia nói chung phát triển du lịch âm nhạc. Bởi lẽ khi đến tham gia các sự kiện cuối tuần, khán giả cũng có thể đi kèm với du lịch, khám phá địa phương, từ đó không chỉ mang về nguồn thu lớn mà còn gián tiếp giúp quảng bá điểm đến với bạn bè quốc tế. Đơn cử như ở Singapore, những đêm diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng như Taylor Swift, Lady Gaga, Ed Sheeran, ban nhạc Coldplay… vừa qua đã thu hút lượng lớn khán giả và khách du lịch. Vì vậy giờ đây điều cần quan tâm hàng đầu không phải quy mô hay doanh thu mỗi concert mang lại, mà là thời gian lưu trú, mức độ hài lòng cũng như phần trăm muốn quay lại của du khách trong và ngoài nước.

Muốn làm được điều đó, sự phát triển phải đồng bộ, để nhu cầu nghỉ dưỡng đi kèm với thưởng thức âm nhạc. Chẳng hạn nên phát triển thêm các tour du lịch gắn với sự kiện âm nhạc, từ đó kết hợp cả hai lĩnh vực. Với riêng Hà Nội, nếu đưa nơi này trở thành điểm đến quen thuộc của các sự kiện như Bangkok (Thái Lan), Kuala Lumpur (Malaysia), Manila (Philippines) hay Singapore, rất cần có thêm những quyết sách cởi mở hơn của thượng tầng, tạo điều kiện để phía tổ chức và nhà đầu tư, nhà sản xuất có thể nhìn thấy tiềm năng của nơi tổ chức, từ đó không chỉ đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của khán giả cũng như lan tỏa hoạt động du lịch, mà còn tạo điều kiện để cọ xát, học hỏi, hướng tới việc mở rộng chào đón những siêu sao quốc tế, đưa du lịch âm nhạc trở thành một trong những mũi nhọn công nghiệp văn hóa trong thời gian tới.