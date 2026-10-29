'Phép tính' giúp An Gia báo lãi dù hụt thu từ bất động sản

CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HOSE: AGG) ghi nhận doanh thu thuần quý III/2026 đạt gần 24 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 161 tỷ đồng, giảm 70%.

Dù nguồn thu từ hoạt động kinh doanh suy giảm, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ trong 9 tháng đầu năm vẫn đạt 293 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ.

Động lực chính đến từ các khoản lãi kế toán phát sinh trong quá trình hợp nhất Công ty TNHH Quản lý và Phát triển Lộc Phát và Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh Dịch vụ Thương mại Đông Nam - hai pháp nhân phát triển dự án The Gió Riverside. Theo thông tin trong báo cáo tài chính, Lộc Phát đã sáp nhập vào Đông Nam và chấm dứt tồn tại từ ngày 28/7/2026.

Dự án The Gió Riverside (Ảnh: An Gia).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, An Gia ghi nhận khoảng 165 tỷ đồng lãi từ đánh giá lại khoản đầu tư đã nắm giữ trước đó và khoảng 139 tỷ đồng lãi từ giao dịch mua giá rẻ. Tổng giá trị hai khoản lãi này lên tới 304 tỷ đồng.

Theo số liệu thuyết minh, giá trị tài sản thuần được hợp nhất tương ứng phần sở hữu 99,98% vào khoảng 412 tỷ đồng, trong khi giá phí hợp nhất kinh doanh khoảng 273 tỷ đồng. Chênh lệch khoảng 139,5 tỷ đồng tương ứng khoản lãi từ giao dịch mua giá rẻ được ghi nhận.

Nếu loại trừ hai khoản lãi tổng cộng hơn 304 tỷ đồng kể trên, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của An Gia ước tính âm khoảng 3,1 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận trước thuế báo cáo đạt khoảng 301 tỷ đồng. Điều này cho thấy phần lớn lợi nhuận lũy kế đến từ các nghiệp vụ kế toán trong quá trình hợp nhất doanh nghiệp.

Với kế hoạch năm 2026 đặt mục tiêu doanh thu 200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ 200 tỷ đồng, An Gia đã thực hiện khoảng 80,4% kế hoạch doanh thu và vượt mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của An Gia đạt khoảng 11.439,5 tỷ đồng, tăng 109% so với đầu năm.

Mức tăng chủ yếu đến từ việc hợp nhất các doanh nghiệp liên quan đến dự án The Gió Riverside. Theo thuyết minh về hợp nhất kinh doanh, tổng tài sản được ghi nhận từ các đơn vị này tại ngày mua vào khoảng 7.472 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của An Gia cũng tăng mạnh lên 3.567 tỷ đồng, trong đó giá trị liên quan đến dự án The Gió Riverside khoảng 3.293 tỷ đồng.

Tiền khách hàng cá nhân ứng trước để mua căn hộ đạt khoảng 3.617 tỷ đồng tại cuối tháng 9/2026, gấp 33 lần mức 108 tỷ đồng đầu năm.

Theo thuyết minh về hợp nhất kinh doanh, tại ngày mua, các doanh nghiệp được hợp nhất có khoảng 3.036 tỷ đồng người mua ứng trước. Như vậy, việc hợp nhất là yếu tố chủ yếu làm tăng số dư khoản mục này.

Sau hợp nhất, quy mô tài sản tăng lên đồng thời kéo theo các khoản mục tài chính và nghĩa vụ nợ đáng kể. Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tại ngày 30/9/2026 đạt khoảng 7.631 tỷ đồng, tăng so với mức 1.962 tỷ đồng đầu năm. Tổng dư nợ vay vào khoảng 2.497 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn khoảng 2.173 tỷ đồng.