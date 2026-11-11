Phép thử năng lực bán hàng của AI trong sự kiện mua sắm lớn nhất thế giới

Công nhân phân loại bưu kiện tại một khu logistics ở huyện Long Lý, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, ngày 3/11/2020. Ảnh:Tân Hoa Xã

Hoạt động mua sắm thông qua chatbot, với khả năng đưa ra gợi ý, tư vấn và hỗ trợ hoàn tất đơn hàng, ngày càng phổ biến. Các thiết bị tích hợp AI như đồ chơi và robot cũng được quảng bá rộng rãi, trong khi người tiêu dùng gia tăng mua các gói "token AI" - đơn vị thể hiện năng lực tính toán cần thiết để sử dụng các mô hình AI.

Đối với các doanh nghiệp thương mại điện tử như Alibaba, JD.com và PDD Holdings, AI mở ra phương thức mới để tăng cường tương tác với người tiêu dùng.

Chẳng hạn, các nền tảng của Alibaba, gồm Tmall - chuyên phân phối sản phẩm của các thương hiệu lớn và Taobao với mạng lưới người bán đa dạng, đã tích hợp AI để hỗ trợ người dùng tìm kiếm thông tin, thử trang phục trực tuyến và tìm kiếm các chương trình giảm giá.

Theo số liệu của công ty WPIC Marketing + Technologies, trên nền tảng video ngắn kết hợp thương mại xã hội Douyin, AI đã hỗ trợ khoảng 5% tổng số giao dịch mua hàng thông qua các liên kết chatbot trong tháng 10. Đối với những mặt hàng cần cân nhắc kỹ trước khi mua, như thực phẩm chức năng, tỷ lệ này vượt 20%.

Giám đốc điều hành WPIC Jacob Cooke nhận định: "Đây vẫn là một kênh khám phá và tiếp cận hoàn toàn mới. Tôi kỳ vọng nó sẽ chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong các giao dịch mua hàng trực tiếp, tương tự như hình thức bán hàng qua livestream hay thương mại xã hội".

Tuy nhiên, khả năng AI tạo sức hút đủ lớn để thúc đẩy tổng chi tiêu của người tiêu dùng vẫn là vấn đề chưa có lời giải. Ông Ben Cavender, Giám đốc điều hành China Market Research Group có trụ sở tại Thượng Hải, cho rằng mức độ hưởng lợi của mỗi thương hiệu sẽ khác nhau, tùy thuộc vào cách các nền tảng được điều chỉnh và chính sách định giá sản phẩm của doanh nghiệp.

Theo ông, các thương hiệu cũng có thể chịu bất lợi nếu không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm sản phẩm, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng có xu hướng để các trợ lý AI thực hiện việc mua sắm thay mình.

Theo nền tảng dữ liệu độc lập Syntun, doanh số bán hàng trong dịp Ngày Độc thân, tính từ ngày 7/10 đến 31/10, tăng 2,4%. Syntun dự kiến công bố số liệu cập nhật cho toàn bộ sự kiện vào ngày 12/11.

Khởi đầu là sự kiện mua sắm diễn ra trong một ngày, Ngày Độc thân hiện đã phát triển thành chương trình khuyến mại kéo dài khoảng một tháng, với nhiều ưu đãi khác nhau. Thời điểm bắt đầu và thời gian triển khai có thể khác nhau giữa các nền tảng.

Mức tăng 2,4% nói trên diễn ra trong bối cảnh doanh số bán lẻ của Trung Quốc tăng 1,1% trong 9 tháng đầu năm.

AI đã được tích hợp sâu rộng vào hoạt động mua sắm tại Trung Quốc hơn so với nhiều thị trường phương Tây, một phần nhờ sự phổ biến của các "siêu ứng dụng". Các tác nhân AI trên những nền tảng này có thể thực hiện nhiều công đoạn, từ tìm kiếm thông tin, hoàn tất giao dịch, áp dụng mã giảm giá đến lên lịch giao hàng mà người mua không cần chuyển sang ứng dụng khác.

Việc tìm kiếm sản phẩm theo những yêu cầu cụ thể cũng trở nên thuận tiện hơn. Theo chuyên gia phân tích công nghệ độc lập Liu Xingliang tại Bắc Kinh, người mua có thể yêu cầu chatbot tìm một chiếc máy giặt phù hợp với không gian ban công hẹp, vận hành êm vào ban đêm và nằm trong một mức ngân sách nhất định.

JD.com cho biết trợ lý mua sắm AI Dongdong của doanh nghiệp này đã thu hút gần 80 triệu người dùng tìm kiếm tư vấn trong dịp Ngày Độc thân năm 2026, cao gấp hơn 3 lần so với năm 2025.

Các thiết bị tích hợp AI cũng ngày càng được người tiêu dùng quan tâm. Alibaba cho biết đồ chơi AI đã đạt doanh số hơn 100 triệu nhân dân tệ trên nền tảng của tập đoàn trong vòng một năm kể từ khi được đưa vào danh mục sản phẩm mới.

Một trong những sản phẩm này là máy ảnh học tập AI của thương hiệu Dr. Look. Thiết bị cho phép trẻ em chụp ảnh lá cây hoặc côn trùng, sau đó nhận diện và giải thích các đặc điểm của đối tượng. Alibaba cũng cho biết doanh số robot đồng hành tích hợp AI đã tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm trước, nhưng không công bố số lượng sản phẩm bán ra.

Theo Tmall, doanh số các gói token AI trong thời gian từ ngày 15/10 đến 5/11 tăng hơn 700% so với giai đoạn từ ngày 15/9 đến 5/10. Người bán hàng trực tuyến nổi tiếng Austin Li lần đầu giới thiệu các sản phẩm AI và bán được 100.000 lượt đăng ký sử dụng dịch vụ QwenWork của Alibaba chỉ trong 30 phút.

Đối với một bộ phận người tiêu dùng, các công cụ AI đã trở thành một phần quen thuộc trong hoạt động mua sắm trực tuyến. Amanda Gao, nhân viên văn phòng 40 tuổi tại Bắc Kinh, cho biết cô sử dụng tính năng thử trang phục ảo bằng AI của Taobao mỗi khi mua quần áo. Cô nhận xét: "Tôi thấy chức năng này hữu ích và thú vị".