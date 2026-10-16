Phép thử đầy sức nặng của tuyển Việt Nam trước Asian Cup 2027

Sau khi khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 với những thử nghiệm còn dở dang, tuyển Việt Nam đang được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tích cực chuẩn bị tốt nhất để hướng đến Asian Cup 2027, nhằm củng cố lực lượng, hoàn thiện lối chơi, hướng tới Asian Cup 2027.

Sau Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan ở kỳ FIFA Days tháng 11, tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội đá 2 trận giao hữu cực kỳ chất lượng với Nhật Bản (hạng 17 thế giới, số 1 châu Á) và Qatar (hạng 60 thế giới) vào tháng 12.

Tuyển Việt Nam tích cực chuẩn bị để hướng đến Asian Cup 2027. Ảnh: TTXVN

Cả Nhật Bản và Qatar đều không nằm cùng bảng với Việt Nam tại Asian Cup 2027. Do đó, các đội đều sẽ có thể yên tâm tung ra những thử nghiệm quan trọng.

Tại Asian Cup 2027, Nhật Bản nằm ở bảng F cùng với các đội Qatar, Thái Lan và Indonesia, còn tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng các đội Hàn Quốc, UAE và Yemen. Đội bóng xứ sở mặt trời mọc cần được thi đấu giao hữu với các đội bóng đến từ Đông Nam Á, có trình độ và lối chơi tương tự như các đội Thái Lan và Indonesia. Đội tuyển Việt Nam là đội hiếm hoi còn lại trong khu vực, có thể đáp ứng tiêu chí trên.

Với tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần được cọ xát với đối thủ có trình độ hàng đầu châu Á như Nhật Bản và Qatar được xem là phần quan trọng trong kế hoạch chuẩn bị, giúp tuyển Việt Nam nâng cao khả năng thích ứng trước những đội bóng có trình độ chuyên môn cao. Những màn cọ xát chất lượng này giúp các cầu thủ sẵn sàng về mặt tâm lý và lối chơi, trước khi chạm trán với đội bóng rất mạnh Hàn Quốc tại bảng E Asian Cup 2027.

Dự kiến, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ gặp Nhật Bản trên sân Panasonic Stadium Suita tại Osaka ngày 30/12 và đấu kín với Qatar vào ngày 5/1/2027 ở Doha.

Đây là 2 trận cọ xát quan trọng cuối cùng trước khi tuyển Việt Nam bước vào vòng bảng Asian Cup 2027 lần lượt gặp UAE (ngày 10/1), Hàn Quốc (15/1) và Yemen (20/1).

Tại FIFA ASEAN Cup 2026 đã phơi bày những hạn chế trong cách vận hành đội tuyển Việt Nam. Không chỉ chịu tổn thất về lực lượng, thầy trò HLV Kim Sang-sik còn bộc lộ sự thiếu ổn định khi đội hình xuất phát không có đầy đủ những gương mặt chủ chốt.

Những thất bại trước Thái Lan và Malaysia cho thấy đội tuyển vẫn phụ thuộc đáng kể vào một số trụ cột. Khi chỉ thiếu một hoặc hai vị trí quan trọng, sự liên kết giữa các tuyến của tuyển Việt Nam đã bị ảnh hưởng, khiến lối chơi chung mất đi tính liền mạch.

Đây là cảnh báo đáng lưu tâm trong bối cảnh Asian Cup 2027 đang đến gần.

Việc tuyển Việt Nam sẽ vắng Đình Bắc trong 2 trận đầu tiên tại Asian Cup 2027 đặt HLV Kim Sang-sik sẽ đối diện với một bài toán chiến thuật hóc búa.

Ngay từ lúc này, xây dựng phương án cho hàng công khuyết chân sút của Công an Hà Nội này được xem là nhiệm vụ rất quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Những đội bóng hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Qatar sẽ là những phép thử chất lượng để Ban huấn luyện đội tuyển đánh giá khả năng vận hành của hệ thống tấn công mới. Cả Nhật Bản lẫn Qatar đều sở hữu tư duy chơi bóng hiện đại, rất giỏi dâng cao pressing gắt gao và sở hữu hệ thống phòng ngự có tính tổ chức cực tốt. Đối đầu với những đội bóng đẳng cấp World Cup, các phương án thử nghiệm của đội tuyển Việt Nam có thể đứng vững, hoặc tạo ra được những mảng miếng phản công có nét trước sức ép từ 2 “ông lớn” này, các cầu thủ sẽ tự tin bước vào Asian Cup 2027.

Hy vọng lớn nhất của HLV Kim Sang-sik là Xuân Son, Hoàng Hên sẽ đạt phong độ cao nhất sau khi bình phục chấn thương. Nhưng Hoàng Hên sẽ phải chạy đua với thời gian (cần 3 tháng điều trị và phục hồi). Điều đó đặt ra dấu hỏi về khả năng bắt nhịp ở sân chơi đỉnh cao như Asian Cup 2027.

Việc Tài Lộc tịt ngòi ở 2 giải chính thức gần nhất cũng là lý do HLV Kim Sang-sik tích cực thử nghiệm Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ở tuổi U20, hai tài năng trẻ này sẽ cần thời gian để trưởng thành hơn nữa. Trong hoàn cảnh đó, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ tìm về những chân sút nội. Tiến Linh đã có 2 bàn thắng cho Công an TP Hồ Chí Minh sau 3 trận và vẫn đầy khát khao. Gia Hưng, Tuấn Hải vẫn cho thấy sự cần mẫn, khả năng pressing tầm cao và hỗ trợ phòng ngự tốt giúp cân bằng lối chơi.

Tuyển Việt Nam rất có thể sẽ tận dụng 2 trận giao hữu với Nhật Bản, Qatar để tập chuyển đổi linh hoạt sơ đồ chiến thuật giữa 3 mũi công và 2 tiền đạo. Thay vì đôi công ở hai biên, ông Kim Sang-sik sẽ có những thử nghiệm để tăng cường nhân sự khu trung tuyến để kiểm soát bóng, che chắn cho hàng thủ và trông chờ vào khả năng độc lập tác chiến của Xuân Son… Tất cả những phép thử đó sẽ được làm rõ qua thực tiễn, nhờ áp lực khủng khiếp đến từ đẳng cấp của Nhật Bản, Qatar - điều khó kiếm trước những cái tên vừa tầm như Đài Loan hay Kyrgyzstan.