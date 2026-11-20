Quân đội Mỹ đã khai hỏa một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III không mang đầu đạn từ Căn cứ Không quân Vũ trụ Vandenberg ở California vào cuối ngày 17/11 (giờ địa phương. Đây là cuộc thử nghiệm đầu tiên với tên lửa này trong vòng 6 tháng qua.

Theo Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu thuộc Không quân Mỹ (AFGSC), các cuộc thử nghiệm như thế này nhằm "đánh giá toàn diện hệ thống ICBM", đảm bảo rằng dòng tên lửa LGM-30G Minuteman III – vốn đã 56 năm tuổi – vẫn duy trì được hiệu quả và độ tin cậy trong vai trò răn đe hạt nhân.

Hơn 300 vụ phóng thử nghiệm Minuteman III đã được thực hiện kể từ khi chương trình bắt đầu, AFGSC lưu ý. Các kíp vận hành tên lửa luôn túc trực 24/7 tại những trung tâm điều khiển phóng nằm sâu dưới lòng đất, được gia cố kiên cố.

Vụ phóng thử Minuteman III chứng minh năng lực răn đe an toàn, đáng tin cậy. Ảnh: AFGSC

Trong vụ thử nghiệm mới nhất vào ngày 17/11, được ký hiệu là GT-257, quả ICBM không mang đầu đạn đã bay từ California đến một bãi thử tại Quần đảo Marshall.

Các kỹ sư đã theo dõi tên lửa trong suốt hành trình bay, thu thập dữ liệu về hệ thống đẩy, dẫn đường, hiệu suất bay và quá trình tái nhập khí quyển. Những dữ liệu thu được sẽ phục vụ công tác bảo trì kỹ thuật và quản lý vòng đời cho "người lính già" này.

Thông qua đó, Không quân Mỹ thu thập dữ liệu về thời hạn sử dụng còn lại của Minuteman III trước khi hệ thống LGM-35A Sentinel mới hơn chính thức đi vào hoạt động.

Trước khi vụ phóng diễn ra, các cơ quan chức năng đã ban hành cảnh báo hàng hải và hàng không cho các khu vực trải dài trên Thái Bình Dương; đồng thời, chính quyền địa phương tại California cũng thông báo cho người dân về vụ phóng diễn ra vào ban đêm từ căn cứ Vandenberg.

Cuộc thử nghiệm lần này thu hút sự chú ý khi nó diễn ra đúng vào thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có chuyến công du châu Á, với các điểm dừng chân tại Philippines và Trung Quốc, bao gồm các cuộc gặp cấp cao với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tuy nhiên, AFGSC nhấn mạnh rằng cuộc thử nghiệm này "đã được lên kế hoạch từ nhiều năm trước và không phải là phản ứng trước các sự kiện trên thế giới".

"Khả năng thực hiện các cuộc thử nghiệm nghiêm ngặt và thực tế này dựa vào sự tận tâm của các quân nhân không quân chúng ta, đồng thời là nền tảng để đảm bảo sự an toàn và độ tin cậy của hệ thống Minuteman", Tướng S.L. Davis, người đứng đầu AFGSC, cho biết trong một tuyên bố.

Không quân Mỹ mô tả tên lửa LGM-30G Minuteman III là "thành phần trên đất liền trong bộ ba hạt nhân Mỹ, đóng vai trò là lực lượng răn đe chiến lược có khả năng phản ứng nhanh và duy trì khả năng sống sót cao". "Lực lượng hiện tại bao gồm 400 tên lửa Minuteman III được bố trí tại các căn cứ không quân F.E. Warren (bang Wyoming), Malmstrom (bang Montana) và Minot (bang Bắc Dakota)", Không quân Mỹ cho biết. Lực lượng này cũng lưu ý rằng hệ thống Minuteman III được triển khai lần đầu vào năm 1970 và đã "không ngừng phát triển để đáp ứng các thách thức an ninh mới trong suốt 56 năm phục vụ liên tục". Hiện tại, Không quân Mỹ đang phát triển hệ thống LGM-35A Sentinel để thay thế cho hệ thống đã cũ kỹ này. Tuy nhiên, Sentinel dự kiến sẽ chưa thể đi vào hoạt động cho đến đầu thập niên 2030; điều đó đồng nghĩa với việc các tên lửa Minuteman vẫn sẽ phải tiếp tục duy trì khả năng hoạt động trong nhiều năm tới. Theo Không quân Mỹ, cho đến khi loại tên lửa mới được đưa vào biên chế, các cuộc thử nghiệm định kỳ như GT-257 vẫn đóng vai trò thiết yếu, đảm bảo rằng lực lượng ICBM dù đã cũ vẫn tiếp tục duy trì khả năng răn đe chiến lược an toàn, bảo mật và đáng tin cậy.

Minh Đức (Theo IE, Air&Space Forces)