'Phép màu' đến với Hoa cúc trắng Lan Hương

Tiết mục văn nghệ chào mừng Chương trình Hoa Cúc trắng tiếp bước đến trường

Sáng 5/10, tại Trường THCS Ka Đô, xã Ka Đô, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức Chương trình trao học bổng “Hoa cúc trắng - Tiếp bước đến trường” cho em Hoàng Xuân Lan Hương - Lớp 6A1 Trường THCS Ka Đô. Em Lan Hương là nhân vật “Hoa cúc trắng” tháng 9/2026, đồng thời là “Hoa cúc trắng” thứ 230 mà Chương trình đã đồng hành, hỗ trợ trong suốt chặng đường 25 năm qua.

Các đại biểu tham dự Chương trình Hoa Cúc trắng tiếp bước đến trường

Bố mất sớm vì bạo bệnh. Mẹ của em là chị Nguyễn Thị Thay một mình gánh gồng, vất vả trong cuộc mưu sinh đầy cơ cực nuôi 3 con nhỏ ăn học. Lan Hương là con gái thứ hai; chị gái đầu là Hoàng Nguyễn Thuỷ Tiên học lớp 9 A6 cùng trường, em gái út là Hoàng Xuân Mỹ Gia, mới 5 tuổi đang học lớp Lá Trường Mầm non Ka Đô.

Các đại biểu tham dự Chương trình Hoa Cúc trắng tiếp bước đến trường

Trong lúc thiếu vắng tình thương yêu của bố, gia đình lâm vào cảnh khó khăn, thế nhưng em Lan Hương ở thôn Nam Hiệp 1, xã Ka Đô luôn nỗ lực vượt khó, vươn lên và đạt thành tích cao trong học tập nhiều năm liền, được thầy cô giáo cũ ở Trường Tiểu học Ka Đô, cũng như Trường THCS Ka Đô khen ngợi.

Các nhà hảo tâm đến hỗ trợ em Lan Hương

Điều rất đáng quý ở Lan Hương mà không phải bất kỳ học sinh nhỏ tuổi nào cũng có được đó là, trong lúc gia cảnh khó khăn, thiếu thốn và tưởng chừng như bế tắc, cô trò nhỏ này vẫn luôn chăm ngoan, nỗ lực không ngừng trong học tập và luôn giữ vững thành tích là học sinh giỏi nhiều năm liền, đặc biệt là nghị lực vượt khó vươn lên.

Các thầy cô giáo đồng hành cùng em Lan Hương

Phía sau con đường học trò của Lan Hương - cô trò nhỏ học giỏi, chăm ngoan, hiếu thảo là một gia cảnh nhiều nhọc nhằn; là những giọt nước mắt lăn dài trên thân phận bé nhỏ; là những ngày tháng cơ cực mà em đã và đang phải nếm trải khi tuổi đời còn quá nhỏ.

Nhà báo Vân Hảo, Phó Trưởng phòng Chuyên đề trao học bổng từ Quỹ Gala 20 năm “Hành trình từ trái tim” của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng cho em Lan Hương

Ngoài thời gian học tập ở trường, vào những ngày nghỉ cuối tuần hay những lúc rảnh rỗi, em thường phụ giúp mẹ làm thuê tại một số vườn ươm trong xã để có nguồn thu nhập trang trải cho cuộc sống gia đình. Thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ, Lan Hương càng thương mẹ nhiều hơn. Em muốn được chia sẻ với mẹ phần nào những gánh nặng trong cuộc mưu sinh còn nhiều gian khó đang chất chồng ở phía trước.

Bà Đinh Thị Mai, Bí Thư đảng ủy xã Ka Đô đại diện Đảng ủy xã trao quà hỗ trợ em Lan Hương

Tại Chương trình trao học bổng và giao lưu với nhân vật “Hoa cúc trắng”, diễn ra đúng 1 tháng sau ngày khai giảng năm học mới 2026-2027, Lan Hương đã nhận được sự quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ và hỗ trợ từ phía các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương; các đơn vị, doanh nghiệp; các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, cùng các thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh Trường THCS Ka Đô.

Ông Lê Đăng Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã Ka Đô đại diện chính quyền trao quà và động viên em Lan Hương

Chia sẻ tại chương trình, Lan Hương xúc động nói: “Con cảm thấy hồi hộp, vui vì các mạnh thường quân và các bạn học sinh cùng các quý thầy cô đã quyên góp cho con. Con rất cảm ơn mọi người”. Lan Hương cũng hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, chăm chỉ để thực hiện ước mơ và không phụ lòng những người đã đặt niềm hy vọng vào mình.

Đại diện tập thể Trường THPT Đơn Dương trao biểu trưng hỗ trợ em Lan Hương

Từ thông tin về hoàn cảnh của Lan Hương, sự tiếp sức không chỉ dừng lại ở chương trình trao học bổng mà còn lan tỏa đến các trường học. Đại diện Trường THPT Đơn Dương, cô Tràn Thị Tuyết Thanh, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sau khi nhận được thông tin về chương trình, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường đã đóng góp một phần tấm lòng để tiếp bước ước mơ của em, đồng thời mong muốn sau này khi Lan Hương vào học THPT, nhà trường sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng em.

Cô hiệu trưởng trao quà và tặng hoa chúc mừng cô học trò nhỏ Lan Hương

Cô Nguyễn Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Ka Đô bày tỏ niềm hạnh phúc trước sự quan tâm của các ban, ngành, đoàn thể, mạnh thường quân và cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho Lan Hương. Theo cô, nguồn kinh phí nhận được là động lực để em tiếp tục cố gắng học tập, biến ước mơ thành hiện thực. Cô cũng trân trọng cảm ơn những tấm lòng đã sẻ chia, đồng hành cùng em.

“Chương trình Hoa cúc trắng này rất là ý nghĩa đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tôi rất mong chương trình tiếp tục được phát huy để tạo điều kiện cho còn nhiều em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục có cơ hội được đến trường và thực hiện những ước mơ của mình”, cô Hiệu trưởng chia sẻ.

Đại diện Công an xã Ka Đô trao quà cho em Lan Hương

Tổng số tiền hỗ trợ, giúp đỡ từ Chương trình “Hoa Cúc Trắng - Tiếp bước đến trường” mà Lan Hương nhận được hơn 167 triệu đồng. Phần học bổng được trao từ những tấm lòng thảo thơm là nguồn động viên vô cùng quý giá giúp Lan Hương vững tin hơn trong hành trình viết tiếp ước mơ làm bác sĩ nơi vùng chuyên canh rau củ quả Ka Đô.

Tập thể giáo viên và học sinh Trường THCS Ka Đô tặng quà cho em Lan Hương

Ông Lê Đăng Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã Ka Đô, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương cho rằng đây là việc làm hết sức ý nghĩa, giúp Lan Hương vơi bớt khó khăn để tiếp tục con đường học tập. Theo ông, nguồn lực của địa phương có hạn, không thể hỗ trợ hết những học sinh có hoàn cảnh khó khăn; vì vậy, sự chung tay của các doanh nghiệp, đơn vị, mạnh thường quân, thầy cô và bạn bè đã giúp em có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, tiếp tục học tập và hướng đến kết quả tốt hơn.