Phép màu đã không xảy ra với Thủy Tiên sau 6 năm

Sau khoảng 6 năm gần như vắng bóng khỏi thị trường âm nhạc, Thủy Tiên bất ngờ phát hành ca khúc mới mang tên Chấp niệm. Sản phẩm do chính nữ ca sĩ sáng tác, được xem như tín hiệu cho thấy cô vẫn chưa hoàn toàn khép lại hành trình với âm nhạc.

Tuy nhiên, thay vì trở lại bằng một dự án được đầu tư quy mô, Thủy Tiên chọn cách xuất hiện khá kín tiếng. Chấp niệm chỉ được giới thiệu dưới dạng lyric video, không đi kèm MV hay chiến dịch quảng bá rầm rộ.

Thủy Tiên có màn trở lại với âm nhạc sau 6 năm im ắng.

Sau hơn một tháng phát hành, ca khúc hiện đạt khoảng 55 nghìn lượt xem trên YouTube. Đây là con số tương đối khiêm tốn nếu đặt cạnh thời điểm Thủy Tiên từng liên tục tạo được chú ý với những sản phẩm âm nhạc và sở hữu lượng khán giả đáng kể.

Dẫu vậy, lượt xem không phải thước đo duy nhất để đánh giá Chấp niệm. Bản thân sản phẩm chưa được xác định như một màn comeback chính thức của Thủy Tiên. Nữ ca sĩ cũng không cho thấy dấu hiệu xây dựng một chiến dịch trở lại quy mô lớn. Vì thế, việc lấy thành tích trên nền tảng số để kết luận rằng cô đã đánh mất sức hút sẽ là cách nhìn chưa đầy đủ.

Nhưng những con số này vẫn phản ánh một thực tế đáng chú ý: mức độ hiện diện của Thủy Tiên trong đời sống âm nhạc đại chúng hiện tại đã khác đáng kể so với trước đây.

Tuy nhiên sau hơn 1 tháng ra mắt, ca khúc chỉ thu về hơn 58 nghìn lượt xem và nhanh chóng rơi vào quên lãng.

Thủy Tiên từng là một trong những giọng ca nữ có dấu ấn rõ nét của Vpop. Nhiều ca khúc gắn với tên tuổi cô từng tạo hiệu ứng mạnh, giúp nữ ca sĩ duy trì vị trí đáng kể trên thị trường âm nhạc.

Thế nhưng, khoảng thời gian 6 năm không chỉ là một quãng nghỉ dài đối với một nghệ sĩ. Đó còn là khoảng thời gian đủ để một thị trường âm nhạc thay đổi về cả cách sản xuất, phát hành lẫn tiêu thụ sản phẩm.

Trong thời gian Thủy Tiên gần như không hoạt động âm nhạc thường xuyên, một thế hệ nghệ sĩ trẻ đã xuất hiện và nhanh chóng xây dựng cộng đồng người hâm mộ riêng. TikTok, YouTube cùng nhiều nền tảng mạng xã hội trở thành công cụ quan trọng để một ca khúc tiếp cận công chúng.

Một bài hát hiện nay không chỉ cạnh tranh bằng giai điệu hay giọng hát. Hình ảnh, câu chuyện phía sau sản phẩm, khả năng tạo xu hướng và cách nghệ sĩ tương tác với khán giả đều có thể quyết định mức độ lan tỏa của một ca khúc.

Bởi vậy, việc một nghệ sĩ từng nổi tiếng trở lại sau nhiều năm không còn đồng nghĩa với chuyện khán giả lập tức đón nhận như trước.

Trong thời gian Thủy Tiên vắng bóng, thị trường âm nhạc đã có sự biến chuyển mạnh mẽ.

Chấp niệm vẫn mang những màu sắc quen thuộc trong âm nhạc Thủy Tiên, từ cách viết đến cách thể hiện. Đây có thể là điểm kết nối với những khán giả từng yêu thích âm nhạc của cô.

Tuy nhiên, sự quen thuộc cũng đặt ra một câu hỏi khác: liệu nó có đủ để tạo sự tò mò đối với lớp khán giả mới?

Trong một thị trường liên tục xuất hiện những sản phẩm mới, nghệ sĩ trẻ không ngừng thử nghiệm về âm thanh, hình ảnh và cách kể câu chuyện, một phong cách từng thành công chưa chắc còn tạo ra hiệu ứng tương tự sau nhiều năm.

Điều này không có nghĩa Thủy Tiên không còn khả năng trở lại. Ngược lại, Chấp niệm cho thấy nữ ca sĩ vẫn còn nhu cầu sáng tác và phát hành âm nhạc. Vấn đề quan trọng hơn nằm ở việc cô có thực sự muốn quay lại thị trường hay không và nếu trở lại, cô sẽ lựa chọn hình ảnh, âm nhạc và cách tiếp cận khán giả như thế nào.

Nếu Chấp niệm đơn thuần là một sản phẩm mang tính cá nhân, 58 nghìn lượt xem có thể không phải vấn đề quá lớn. Nhưng nếu đây là bước thử đầu tiên trước một kế hoạch tái xuất, phản ứng hiện tại của công chúng lại là dữ liệu đáng để cân nhắc.

Việc từng có sự nghiệp rực rỡ trong quá khứ đã không tạo ra phép màu cho Thủy Tiên tái xuất thành công.

Sau 6 năm, Thủy Tiên không thể trở lại đúng thị trường mà cô từng rời đi. Khán giả đã thay đổi, cách nghe nhạc đã thay đổi và cuộc cạnh tranh để giành sự chú ý cũng khốc liệt hơn.

Vì thế, thử thách lớn nhất với Thủy Tiên có lẽ không nằm ở việc phát hành thêm một ca khúc. Điều khó hơn là tìm ra một lý do đủ thuyết phục để khán giả của hiện tại một lần nữa muốn dừng lại, lắng nghe và chờ đợi âm nhạc của cô.