Phenikaa Group báo lãi bán niên 232 tỷ đồng, nợ phải trả tiến sát quy mô vốn chủ sở hữu

Bức tranh tài chính bán niên và chi tiết các lô trái phiếu nghìn tỷ

Báo cáo thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2026 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho thấy Công ty Cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A (Phenikaa Group) ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 232 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này thấp hơn khoảng 10 tỷ đồng so với thành tích đạt được trong cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2026, quy mô vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 9.148 tỷ đồng, giảm 1,3% so với kỳ báo cáo trước đó. Cấu thành vốn chủ sở hữu bao gồm vốn điều lệ duy trì ở mức 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm còn 3.916 tỷ đồng và vốn khác của chủ sở hữu đạt gần 844 tỷ đồng. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát giảm nhẹ về gần 925 tỷ đồng, trong khi các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế tăng mạnh lên hơn 460 tỷ đồng.

Ở phía bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tăng 4,7%, ghi nhận mức 9.146 tỷ đồng và gần như tương đương với quy mô vốn chủ sở hữu. Cơ cấu nợ có sự dịch chuyển khi nợ vay ngân hàng giảm nhẹ về mức 5.028 tỷ đồng, trong khi dư nợ trái phiếu tăng thêm 120 tỷ đồng lên 1.540 tỷ đồng. Các khoản nợ phải trả khác cũng tăng thêm 300 tỷ đồng, chạm mức 2.578 tỷ đồng.

Về tình hình huy động vốn qua kênh trái phiếu, Phenikaa Group hiện đang lưu hành 5 lô trái phiếu. Hai mã phát hành năm 2023 gồm PKACH2330001 trị giá 600 tỷ đồng và PKACH2330002 trị giá 300 tỷ đồng có cùng kỳ hạn 7 năm và dự kiến đáo hạn vào năm 2030. Nửa đầu năm 2026, tổ chức phát hành đã thanh toán hơn 26 tỷ đồng tiền lãi cho hai lô này. Hai mã khác phát hành trong năm 2024 trị giá lần lượt 320 tỷ đồng và 200 tỷ đồng sẽ cùng đáo hạn vào ngày 30/9/2031, với hơn 21 tỷ đồng tiền lãi đã được chi trả trong kỳ. Lô trái phiếu còn lại trị giá 120 tỷ đồng phát hành năm 2025 cũng được thanh toán đúng hạn 4,9 tỷ đồng tiền lãi.

Hệ sinh thái đa ngành dưới sự điều hành của Giáo sư Hồ Xuân Năng

Tập đoàn Phenikaa được thành lập vào tháng 10/2010 với số vốn điều lệ ban đầu chỉ 100 tỷ đồng. Trải qua nhiều đợt tăng vốn liên tiếp, đến tháng 8/2019, quy mô vốn điều lệ của tập đoàn đã đạt mức 3.000 tỷ đồng. Dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện pháp luật Hồ Xuân Năng, hệ sinh thái Phenikaa Group hiện phát triển đa ngành trên nhiều lĩnh vực từ công nghiệp nặng, khoa học công nghệ tới bất động sản và giáo dục với khoảng 20 đơn vị thành viên.

Trụ cột quan trọng nhất của hệ sinh thái là Công ty Cổ phần Vicostone, đơn vị sở hữu thương hiệu đá thạch anh danh tiếng trên thị trường quốc tế. Tại đây, ông Hồ Xuân Năng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và trực tiếp sở hữu 5,98 triệu cổ phiếu VCS, tương đương 3,74% vốn điều lệ. Trong lĩnh vực giáo dục, tập đoàn đã ra mắt trường Đại học Phenikaa, Quỹ Đổi mới Sáng tạo Phenikaa quy mô 1.000 tỷ đồng và Trường Phổ thông Liên cấp Phenikaa để hoàn thiện chuỗi đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Mở rộng kinh doanh, Phenikaa bước chân vào lĩnh vực bất động sản với dự án tổ hợp văn phòng, khách sạn và căn hộ cao cấp Skyline West Lake trên đường Võ Chí Công, Hà Nội. Ở mảng công nghệ, Công ty Cổ phần Phenikaa X đang tập trung phát triển xe tự hành thông minh cấp độ 4, máy bay không người lái, giải pháp thành phố thông minh và các thế hệ robot tự hành ứng dụng sâu rộng trong lĩnh vực y tế. Các doanh nghiệp khác mang dấu ấn của tập đoàn bao gồm Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenikaa, Công ty Cổ phần Vi mạch Phenikaa, Công ty Cổ phần Y học Vĩnh Thiện và Công ty Cổ phần Hóa Dược Phenikaa.

Ông Hồ Xuân Năng sinh năm 1964 tại xã Yên Thắng, huyện Ý Yên. Ông tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội ngành Động cơ đốt trong và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực tại chính ngôi trường này. Trên con đường học thuật, ông được công nhận hàm Phó Giáo sư vào năm 2022 và đạt chuẩn chức danh Giáo sư vào năm 2025. Hiện nay, ông Năng cũng đang đảm nhiệm vai trò giảng viên và Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Phenikaa.