Phát hiện 4 người mua gom vé chương trình “Muôn sắc Việt Nam” để bán lại

Ngày 24-11, Công an phường Từ Liêm, Hà Nội thông tin về việc phát hiện 4 người bán vé trái phép tại chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam”, diễn ra tối cùng ngày tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Trong quá trình bảo đảm an ninh, trật tự khu vực tổ chức sự kiện, lực lượng chức năng phát hiện những người có dấu hiệu mua gom vé để bán lại.

Hai phụ nữ là B.T.H, trú tại phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng và N.T.T.P, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, đã góp tiền mua 5 vé nhằm bán lại. Tổ công tác thu giữ một cuốn sổ ghi nhận giao dịch thành công khoảng 20 cặp vé.

Bốn người liên quan đến vụ việc. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Hai trường hợp khác là N.K.H, trú tại phường Tây Tựu, Hà Nội, bán 4 vé và N.V.T, trú tại xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ, bán 2 vé.

Công an phường Từ Liêm đã mời những người liên quan về trụ sở, lập biên bản về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cả 4 người cam đoan không tái phạm.

Chương trình “Muôn sắc Việt Nam” được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả. Ban tổ chức phát vé miễn phí và khuyến cáo người dân đăng ký qua các kênh chính thức.

Tuy nhiên, sức hút của chương trình khiến hoạt động mua bán vé xuất hiện trên mạng xã hội và tại khu vực gần sân vận động. Theo phản ánh, một số người rao bán với giá từ hàng trăm nghìn đến vài triệu đồng mỗi cặp.

Việc mua gom, bán lại vé miễn phí có thể dẫn đến tình trạng trục lợi, đồng thời làm gia tăng nguy cơ vé giả, vé không hợp lệ hoặc mất trật tự tại khu vực tập trung đông người.

Đối với vụ việc tại phường Từ Liêm, thông tin công bố mới thể hiện việc cơ quan công an lập biên bản, chưa có thông tin về quyết định xử phạt cụ thể hoặc khởi tố hình sự.

Vấn đề đáng chú ý không chỉ nằm ở việc những tấm vé miễn phí được bán lại để thu tiền, mà còn ở cách thức giao dịch và những hành vi phát sinh tại khu vực tổ chức sự kiện.

Bán lại vé có thể bị xử lý trong những trường hợp nào?

Thực tế, việc mua vé rồi bán lại không phải lúc nào cũng là hành vi bị pháp luật xử phạt. Luật sư Trịnh Khánh Toàn, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội phân tích, điều cần xem xét là điều kiện phát hành vé, cách thức giao dịch và những hành vi phát sinh trong quá trình mua bán, đặc biệt là việc gây mất trật tự tại nơi tổ chức sự kiện.

Đối với chương trình phát vé miễn phí, ban tổ chức có thể quy định điều kiện sử dụng, giới hạn số lượng đăng ký và không cho phép chuyển nhượng vé để thu tiền. Người nhận vé có trách nhiệm tuân thủ những điều kiện đã được công bố.

Tuy nhiên, việc vi phạm điều kiện sử dụng vé chưa đồng nghĩa người thực hiện đương nhiên bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Muốn áp dụng chế tài, cơ quan chức năng phải xác định được hành vi vi phạm cụ thể theo quy định pháp luật.

Đối với vụ việc tại chương trình “Muôn sắc Việt Nam”, cần làm rõ hoạt động mua bán có đi kèm hành vi chèo kéo, tranh giành khách, cản trở lối đi hoặc gây mất trật tự tại khu vực tổ chức sự kiện hay không.

Về xử phạt hành chính, điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định hành vi gây mất trật tự công cộng tại nơi biểu diễn nghệ thuật, nơi tổ chức hoạt động văn hóa hoặc địa điểm công cộng khác có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Đối với hành vi tổ chức, tham gia tụ tập nhiều người tại nơi công cộng gây mất trật tự, mức xử phạt có thể cao hơn theo quy định.

Luật sư Trịnh Khánh Toàn cho rằng, nếu người bán vé có hành vi gây mất trật tự tại khu vực tổ chức chương trình, cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét xử phạt khi đủ căn cứ. Ngược lại, chỉ riêng việc sở hữu nhiều vé hoặc bán lại vé chưa đủ để kết luận có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngoài trách nhiệm hành chính, hành vi gây rối trật tự công cộng có thể bị xử lý hình sự nếu đáp ứng các dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Điều 318 Bộ luật Hình sự quy định, người có hành vi gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc thuộc trường hợp đã bị xử phạt hành chính, kết án về hành vi này mà chưa được xóa án tích, còn vi phạm, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ở khung cơ bản, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Trường hợp có tình tiết định khung tăng nặng, mức phạt tù có thể từ 2 năm đến 7 năm.

Tuy nhiên, không thể chỉ dựa vào việc mua bán vé tại nơi đông người để kết luận đã phạm tội gây rối trật tự công cộng. Cơ quan chức năng phải chứng minh hành vi cụ thể và mức độ ảnh hưởng đến trật tự công cộng.

Một vấn đề khác là nguy cơ lừa đảo trong hoạt động mua bán vé. Nếu có người sử dụng vé giả, giả danh ban tổ chức hoặc đưa ra thông tin gian dối khiến người mua chuyển tiền rồi chiếm đoạt, hành vi có thể bị xem xét theo Điều 174 Bộ luật Hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nếu đủ dấu hiệu cấu thành.

Cần phân biệt trường hợp này với việc người bán có vé thật nhưng chuyển nhượng trái điều kiện phát hành. Đây là hai hành vi có bản chất pháp lý khác nhau, không thể đánh đồng.

Đối với các giao dịch qua mạng xã hội, người mua còn có nguy cơ gặp vé đã sử dụng, mã vé bị sao chép hoặc người bán nhận tiền nhưng không giao vé. Tin nhắn, chứng từ chuyển khoản và thông tin giao dịch là những tài liệu quan trọng nếu phát sinh tranh chấp.

Luật sư Trịnh Khánh Toàn khuyến cáo, người dân nên đăng ký vé qua kênh chính thức, kiểm tra điều kiện sử dụng và tránh chuyển tiền cho những tài khoản không xác minh được danh tính. Với các chương trình phát vé miễn phí, việc mua lại còn có nguy cơ không được vào cửa nếu vé không đáp ứng yêu cầu của ban tổ chức.

Vụ việc tại phường Từ Liêm cho thấy cần tăng cường kiểm soát hoạt động mua gom, bán lại vé tại các sự kiện thu hút đông người. Tuy nhiên, việc xử lý phải dựa trên hành vi vi phạm thực tế, phân biệt rõ giữa giao dịch chuyển nhượng vé, gây mất trật tự công cộng và những hành vi có dấu hiệu tội phạm.