Phe vé 'hét' fan nước ngoài 30 triệu/vé concert BigBang

Cảnh đông đúc trước sân vận động Mỹ Đình trước giờ diễn ra concert BigBang. Nhiều người cố gắng mua vé từ các phe vé. Ảnh: Viết Huy.

“CAT 1 giá 15 triệu đồng. Chỉ còn 4 vé thôi. Tất cả đều là của DAY-1”.

16h ngày 24/10, trước sân vận động Mỹ Đình, một người phe vé báo giá vé xem concert BigBang với phóng viên. Người này hối thúc khách “chốt đơn” kèm lời cảnh báo “sắp cháy vé”. Con số này gần gấp 2,5 lần so với mức giá gốc mà ban tổ chức bán ra cho hạng vé này (6,5 triệu đồng).

Kế bên, hạng CAT 5 (giá gốc 1 triệu đồng) được phe vé khác “hét” 8 triệu đồng. Hạng GOLD VIP (giá gốc 8,5 triệu đồng) chỉ còn một vé nên được “giảm giá” còn 15 triệu đồng.

Trong khi đang tư vấn cho phóng viên, phe vé quay sang báo giá một fan nước ngoài 30 triệu đồng/vé. Sau khi chốt giá 28 triệu đồng, vị khách này đếm xấp tiền mặt trong tay nhưng vẫn không đủ trả.

“Giá nào cũng mua”

Concert BigBang có 10 hạng vé, giá gốc từ 1 triệu đến 10,5 triệu đồng. Theo ban tổ chức, đợt mở bán cuối vào sáng 17/8 hết sạch vé trong khoảng 1,5 tiếng.

Theo nhiều fan, cảnh phe vé hoạt động nhộn nhịp ở khu vực sân vận động Mỹ Đình diễn ra từ vài hôm nay. Giá vé được bán lại cao gấp 3 lần, thậm chí 8-10 lần giá gốc vẫn có người hỏi mua. Giao dịch diễn ra khẩn trương bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, chuyển mã vé ngay tại chỗ.

Càng sát giờ diễn, các phe vé hối thúc nhau bán nốt số vé còn lại của DAY-1. Nhiều người bán còn liên kết với nhau, ai hỏi hạng vé mình không có thì sẵn sàng giới thiệu sang người khác.

Minh Minh phấn khởi vì mua được vé sát giờ diễn ra concert dù giá cao. Ảnh: Ánh Hoàng.

Minh Minh (24 tuổi) là một trong những người chấp nhận giá của phe vé. Anh vừa mua vé hạng CAT 5 với giá 7.950.000 đồng, gấp 8 lần giá gốc. Sau một hồi mặc cả, anh chỉ được bớt vỏn vẹn 50.000 đồng.

Chia sẻ về lý do không đặt vé trên ứng dụng, Minh cho biết ban đầu, anh không định đi do vướng công việc. “Khi có thời gian, tôi mới quyết định ra sân săn vé và chấp nhận bao nhiêu tiền cũng mua”, anh nói.

Theo Minh, vé 8 triệu đồng là hợp lý ở thời điểm hiện tại. Nếu không có vé CAT 5, anh buộc phải mua vé ULTIMATE VIP giá 15 triệu đồng.

Từng tham gia nhiều concert, Minh cho rằng buổi diễn của G-Dragon và BigBang có giá cao nhất và không có dấu hiệu giảm khi sát giờ như những concert khác. Ngày mai 25/10, anh dự định tiếp tục đi săn vé để vào sân với tiêu chí “giá nào cũng đi”.

Trong khi đó, Lê Ngọc (20 tuổi) khá lo lắng vì chưa mua được vé. Theo cô, vé ULTIMATE VIP đang bị đẩy lên 45 triệu đồng, mức quá cao để chấp nhận. Ngọc và bạn chỉ mua nếu giá từ 5 triệu đồng trở xuống và được dẫn thẳng qua cổng.

“Dự kiến đến 17h nếu không mua được vé, chúng tôi sẽ ra về”, cô nói.

Ngọc hốt hoảng khi thấy vé hạng ULTIMATE VIP được chào bán 45 triệu đồng trên nhóm mua bán vé online. Ảnh: Ánh Hoàng.

Đang trong chuyến du lịch Việt Nam, Cynthia và Sharon (du khách đến từ Đức) biết tin BigBang diễn ở Hà Nội nên háo hức. Hôm qua, Sharon thử tìm vé trên mạng xã hội, được chào khoảng 500 euro (khoảng 14,4 triệu đồng) một cặp mà không rõ hạng vé. Anh đánh giá mức giá này khá đắt đỏ.

Hôm nay, cặp du khách quyết tâm ra đến sân vận động Mỹ Đình tìm vé, song vẫn bất ngờ vì con số phe vé đưa ra quá cao, thậm chí lên đến vài chục triệu đồng nếu quy đổi.

Cynthia cho biết cô là fan BigBang từ năm 2013 nhưng chưa có dịp xem concert nào của nhóm ở châu Âu. Trong khi với nữ du khách, việc bay sang Hàn Quốc hay Nhật Bản xem concert là tốn kém cho cả vé và chi phí đi lại.

Nếu sát giờ diễn mà không mua được vé, cả hai sẽ đi chơi tiếp. Tuy vậy, Cynthia vẫn khá tiếc nuối nếu bỏ lỡ cơ hội xem thần tượng biểu diễn.

Tại sân vận động Mỹ Đình, nhiều fan từ Trung Quốc, Indonesia cũng gấp rút tìm mua vé.

Cynthia và Sharon tìm mua vé trước sân vận động. Ảnh: Ánh Hoàng.

Choáng vì mức giá 45 triệu/vé

Không chờ đợi đến khi có vé rồi mới lên đồ dự concert, nhiều bạn trẻ có mặt tại sân vận động Mỹ Đình từ sớm để vừa trang điểm, vừa săn vé.

Tường Vi (25 tuổi), fan BigBang 10 năm, là một trong số này. Cô chuẩn bị ngân sách 15 triệu đồng để tìm phe vé, sau khi cố mua trên web và các kênh khác nhưng không được. Cô cũng sẵn sàng tinh thần nếu không mua được vé trước 19h thì sẽ đứng bên ngoài để hòa vào không khí “đu” idol.

Rơi vào tình thế éo le hơn, bạn của Phương Thảo mua được vé từ sớm, nhưng đến khi đổi vòng qua cổng thì được báo vé đã có người nhận. Cô liên hệ ban tổ chức nhưng không được đưa ra hướng giải quyết.

Các phe vé liên tục giục khách “chốt đơn” vì sắp cháy vé. Ảnh: Ánh Hoàng.

Không từ bỏ, Thảo vẫn ngồi make-up trong quán cà phê trước sân vận động, vừa tìm phe vé trực tiếp, vừa lướt các trang mạng xã hội để mua lại vé đẹp. May mắn, trước khi concert bắt đầu khoảng 3 tiếng, cô mua được vé GOLD VIP với giá gốc 8,5 triệu đồng.

“Thật sự may mắn khi tôi mua được vé với giá gốc, giờ thì sẵn sàng vào sân để gặp idol thôi”, cô hào hứng nói.

Hai đêm BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR XX : COSMOS tại Hà Nội diễn ra ngày 24 và 25/10 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Đây là điểm dừng trong chuyến lưu diễn thế giới của nhóm sau các chặng tại Đài Loan (Trung Quốc) và Singapore.

Nhiều bạn trẻ lên đồ, sẵn sàng đón thần tượng. Ảnh: Viết Huy.