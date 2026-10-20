Phê La thu hồi thìa nhựa sau tranh cãi về thông tin phân hủy sinh học

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Phê La thừa nhận chưa kiểm nghiệm định danh vật liệu

Chiếc thìa nhựa trong được sử dụng tại chuỗi đồ uống Phê La gây chú ý khi bao bì in các cụm từ “Biodegradable plastic, Eco-friendly” (nhựa phân hủy sinh học, thân thiện với môi trường), kèm lời nhắn “Mời Đồng Chill tái sử dụng”. Những thông tin này khiến người tiêu dùng đặt câu hỏi về thành phần thực tế của sản phẩm và căn cứ để khuyến khích sử dụng nhiều lần.

Theo kết quả kiểm nghiệm được chia sẻ trên mạng xã hội, mẫu thìa gửi đến Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) ngày 21.9 có thành phần chính là Polystyrene (PS), loại nhựa có nguồn gốc từ dầu mỏ. Thông tin này làm dấy lên tranh luận về tính chính xác của nội dung quảng bá trên bao bì.

Chiều 17.10, Phê La chính thức phát đi thông báo phản hồi, xin lỗi người tiêu dùng và xác nhận đã thu hồi, ngừng sử dụng loại thìa nhựa trong tại tất cả cửa hàng.

Doanh nghiệp cho biết, trong quá trình lựa chọn, phê duyệt và công bố thông tin về thành phần sản phẩm, thương hiệu đã căn cứ vào hồ sơ, mẫu sản phẩm và các tài liệu kiểm nghiệm do nhà sản xuất cung cấp tại thời điểm phê duyệt.

Phê La khẳng định đã thực hiện kiểm nghiệm và sản phẩm đạt các chỉ tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định. Tuy nhiên, thương hiệu thừa nhận chưa thực hiện kiểm nghiệm định danh thành phần vật liệu.

Trước những phản ánh về sự khác biệt trong thành phần sản phẩm, Phê La đang tiến hành kiểm nghiệm độc lập về vật liệu, đồng thời làm việc với nhà cung cấp để rà soát toàn bộ quy trình đánh giá, lựa chọn và kiểm soát thành phần sản phẩm. Doanh nghiệp cũng khuyến cáo khách hàng dừng tái sử dụng loại thìa nhựa trong này.

Cùng thời điểm, trang fanpage Facebook chính thức của Phê La không thể truy cập. Theo doanh nghiệp, trang gặp sự cố nền tảng, không hiển thị từ ngày 13.10. Vì vậy, thương hiệu cập nhật thông tin qua các kênh chính thức khác.

Kiểm nghiệm an toàn chưa đủ để xác nhận đặc tính sản phẩm

Theo Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (Bộ Y tế), bao bì và dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm cần được kiểm nghiệm theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng với vật liệu cấu thành.

Đối với thìa nhựa, kiểm nghiệm an toàn tiếp xúc thực phẩm và định danh thành phần vật liệu là hai nội dung khác nhau. Kết quả đạt các chỉ tiêu an toàn không đồng nghĩa với việc sản phẩm đã được xác nhận có khả năng phân hủy sinh học hoặc phù hợp để tái sử dụng nhiều lần.

Tùy loại vật liệu và quy chuẩn áp dụng, các chỉ tiêu kiểm nghiệm dụng cụ bằng nhựa có thể bao gồm hàm lượng chì, cadmi, mức thôi nhiễm kim loại nặng, lượng chất oxy hóa tiêu thụ và các chỉ tiêu liên quan. Với nhựa phenol, melamin hoặc urê, có thể cần kiểm tra thêm phenol, formaldehyde cùng những chỉ tiêu khác theo quy chuẩn tương ứng. Điều kiện thử nghiệm về nhiệt độ, thời gian và môi trường tiếp xúc cũng cần phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

Trong khi đó, tuyên bố về khả năng phân hủy sinh học cần được đánh giá bằng phương pháp và tiêu chuẩn phù hợp. Nếu khuyến nghị khách hàng sử dụng sản phẩm nhiều lần, doanh nghiệp cần có căn cứ kỹ thuật về độ bền, khả năng chịu nhiệt, mức độ biến đổi vật liệu và điều kiện vệ sinh.

Vụ việc tại Phê La cho thấy việc tiếp nhận hồ sơ từ nhà sản xuất cần đi cùng quy trình kiểm soát phù hợp, nhất là với những đặc tính được công bố trực tiếp trên bao bì. Thông tin về sản phẩm cần bảo đảm sự thống nhất giữa hồ sơ kỹ thuật, vật liệu thực tế và nội dung truyền tải tới người tiêu dùng.

Hiện Phê La đang kiểm nghiệm độc lập về vật liệu và rà soát quy trình lựa chọn, kiểm soát thành phần sản phẩm. Việc xác định rõ vật liệu, kiểm nghiệm đúng mục tiêu và công bố thông tin có căn cứ là những yếu tố quan trọng để bảo vệ người tiêu dùng, đồng thời duy trì uy tín thương hiệu.