Phê La thu hồi muỗng nhựa trong sau tranh cãi thành phần

Ngày 17/10, Phê La phát thông báo đã thu hồi và ngừng sử dụng muỗng nhựa tại tất cả cửa hàng sau khi nhận được phản ánh về thành phần vật liệu của sản phẩm.

"Chúng tôi đang tiến hành kiểm nghiệm độc lập, đồng thời làm việc với nhà cung cấp để rà soát quy trình đánh giá, lựa chọn và kiểm soát sản phẩm", thương hiệu nêu trong bài đăng.

Theo thông báo, Phê La cho biết khi lựa chọn và phê duyệt muỗng, thương hiệu căn cứ vào hồ sơ sản phẩm, mẫu muỗng và tài liệu kiểm nghiệm do nhà sản xuất cung cấp tại thời điểm đó. Muỗng đã được kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định đối với sản phẩm dùng trong ngành thực phẩm.

Đại diện thương hiệu cho biết toàn bộ muỗng được cung cấp bởi một đơn vị nước ngoài. Hồ sơ dùng để xem xét sản phẩm bao gồm tài liệu về nhựa sinh học, giấy tờ thông quan và điều kiện sử dụng.

Sau khi muỗng được đưa về Việt Nam, nhãn hàng lấy mẫu kiểm nghiệm theo QCVN 12-1:2011/BYT, quy chuẩn về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Theo thương hiệu, kết quả kiểm nghiệm đạt yêu cầu. Tuy nhiên, đơn vị thừa nhận chưa tự kiểm tra độc lập chất liệu để đối chiếu với thông tin từ nhà cung cấp.

Thông báo được đưa ra sau khi một số khách hàng đặt câu hỏi về thành phần thực tế của muỗng so với thông tin ghi trên bao bì. Bao bì sản phẩm có in các cụm từ “Biodegradable plastic” và “eco-friendly”, nghĩa là nhựa phân hủy sinh học và thân thiện với môi trường. Những nội dung này khiến một số người tiêu dùng yêu cầu làm rõ căn cứ xác định vật liệu và tính phù hợp của việc dùng lại muỗng.

Sau thông báo, một số khách hàng ghi nhận việc Phê La thu hồi muỗng và tiến hành kiểm nghiệm độc lập. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng thương hiệu cần công bố rõ kết quả kiểm nghiệm, làm rõ thông tin về chất liệu trên bao bì và giải thích cụ thể hơn.

Phê La ra mắt năm 2021, bắt đầu với cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội. Hiện thương hiệu này có hơn 100 chi nhánh trên toàn quốc, phủ sóng tại hơn 10 tỉnh, thành lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Huế, Khánh Hòa...