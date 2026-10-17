Phê duyệt tiếp nhận dự án Con đường sinh thái thành phố

Dự án do tổ chức Engagement Global gGmbH và thành phố Wernigerode (Cộng hòa Liên bang Đức) tài trợ với tổng vốn 25 tỷ đồng; thực hiện trên địa bàn phường Hội An Tây và phường Hội An Đông từ tháng 10/2026 đến tháng 12/2028.

Theo quyết định của UBND thành phố, dự án nhằm hỗ trợ xây dựng các trạm quan sát trên cung đường dành cho xe đạp của hành trình con đường sinh thái thành phố cùng các hoạt động liên quan.

Đồng thời tạo các thiết chế phục vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên; góp phần gia tăng giá trị điểm đến tham quan du lịch và tạo sinh kế cho cộng đồng khu vực.