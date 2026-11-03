Phê duyệt tiếp nhận dự án bảo tồn loài chà vá chân nâu và chà vá chân xám

Voọc chà vá chân nâu trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng

Dự án do UBND thành phố Đà Nẵng làm cơ quan chủ quản, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng làm chủ dự án, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh là đơn vị thực hiện.

Dự án do tổ chức Synchronicity Earth (Vương quốc Anh) tài trợ với tổng kinh phí hơn 6,5 tỷ đồng, thời gian triển khai từ tháng 10/2026 đến tháng 9/2029.

Dự án được triển khai tại 7 phường của Đà Nẵng, gồm: Sơn Trà, An Hải, Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Hòa Xuân và Liên Chiểu (không triển khai tại bán đảo Sơn Trà).

Tại Quảng Ngãi, các địa điểm thực hiện gồm: rừng phòng hộ Tu Mơ Rông, Vườn quốc gia Chư Mom Ray và thôn Đắk Tăng, xã Măng Đen.

Dự án tập trung tăng cường năng lực bảo tồn loài chà vá chân nâu thông qua giáo dục cộng đồng, huy động nguồn lực và nâng cao hiệu quả bảo tồn đa dạng sinh học.

Đồng thời, dự án hướng đến bảo tồn loài chà vá chân xám thông qua việc củng cố cơ sở dữ liệu khoa học, nâng cao hiệu quả bảo vệ các quần thể ưu tiên, cũng như thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng địa phương trong bảo vệ tài nguyên rừng và phát triển sinh kế gắn với bảo tồn.