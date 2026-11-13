Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính về khoáng sản

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2996/QĐ-BCT về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Bộ Công Thương.

Theo quyết định, quy trình được phê duyệt là thủ tục công nhận kết quả thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia. Nội dung thủ tục bao gồm công nhận kết quả thăm dò khoáng sản, thăm dò bổ sung để nâng cấp tài nguyên, trữ lượng khoáng sản chính hoặc xác định khoáng sản đi kèm.

Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền. Ảnh minh hoạ.

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính gồm 3 bước. Ở bước thứ nhất, thời hạn tiếp nhận, thẩm định và trình Hội đồng xem xét công nhận kết quả thăm dò khoáng sản là 90 ngày kể từ khi nhận hồ sơ. Trong đó, thời gian tiếp nhận và kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ là 3 ngày. Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Công Thương.

Sau khi tiếp nhận, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác, cơ quan tiếp nhận hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện và nêu rõ lý do bằng văn bản. Việc hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ ở khâu này chỉ thực hiện một lần.

Đối với hồ sơ hợp lệ, chuyên viên chủ trì tiến hành kiểm tra, thẩm định báo cáo trong thời hạn 60 ngày. Nội dung kiểm tra bao gồm các tài liệu nguyên thủy sử dụng để lập báo cáo, trong đó có tài liệu về công tác trắc địa, địa chất, địa chất thủy văn - địa chất công trình và địa vật lý. Đồng thời, báo cáo kết quả thăm dò được gửi lấy ý kiến nhận xét bằng văn bản của các chuyên gia có liên quan.

Trường hợp báo cáo còn những nội dung chưa đạt yêu cầu, chuyên viên chủ trì đề xuất tổ chức hội nghị kỹ thuật để đánh giá. Trên cơ sở kết luận hội nghị, tổ chức, cá nhân được yêu cầu giải trình, chỉnh sửa hoặc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp cần thiết để làm rõ những vấn đề tồn tại, mâu thuẫn hoặc chưa rõ, lãnh đạo Văn phòng Hội đồng có thể quyết định tổ chức kiểm tra thực địa khu vực thăm dò khoáng sản, mẫu lõi khoan, hào, giếng.

Thời gian kiểm tra hồ sơ sau khi được bổ sung, hoàn thiện là 20 ngày; tổng hợp hồ sơ trình Hội đồng là 7 ngày. Trong quá trình kiểm tra hồ sơ đã bổ sung, nếu tiếp tục cần hoàn thiện, cơ quan chuyên môn có thể yêu cầu bổ sung nhưng không được phát sinh yêu cầu mới.

Ở bước thứ hai, thời hạn thẩm định và công nhận kết quả thăm dò khoáng sản là 21 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành công việc tiếp nhận, thẩm định và trình Hội đồng. Trong đó, 12 ngày làm việc dành cho việc thẩm định báo cáo, tổ chức phiên họp Hội đồng và hoàn thiện biên bản họp. Trường hợp báo cáo cần bổ sung, hoàn thiện sau phiên họp, thời gian kiểm tra hồ sơ là 4 ngày làm việc. Tiếp đó, việc rà soát hồ sơ trình ký quyết định công nhận được thực hiện trong 2 ngày làm việc; thời gian ký quyết định công nhận không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình.

Bước thứ ba, thời gian trả kết quả là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả giải quyết. Hồ sơ công nhận kết quả thăm dò khoáng sản gồm quyết định công nhận, biên bản phiên họp Hội đồng, các văn bản nhận xét báo cáo của chuyên gia, báo cáo kết quả kiểm tra, thẩm định của Văn phòng Hội đồng, tóm tắt thuyết minh báo cáo và các bản vẽ liên quan.

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Toàn bộ quá trình xử lý hồ sơ, bao gồm đơn vị thụ lý, trạng thái xử lý, thời gian bắt đầu và dự kiến kết thúc của từng giai đoạn, phải được cập nhật theo thời gian thực trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Công Thương để tổ chức, cá nhân theo dõi, giám sát.