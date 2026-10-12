Phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính quản lý chất lượng nông lâm thủy sản

Theo quyết định, các quy trình liên quan đến kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu; chỉ định, gia hạn và thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước.

Đối với thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường, thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Quy trình kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt, thời hạn giải quyết 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 7/10/2026, thay thế các quy trình liên quan tại Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 13/8/2025 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.