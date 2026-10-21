Phê duyệt Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075

Theo Quyết định, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thành phố Đà Nẵng, đặc khu Hoàng Sa và phần không gian biển thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật. Ranh giới phía Bắc giáp thành phố Huế, phía Nam giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Tây giáp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và phía Đông giáp Biển Đông.

Thành phố Đà Nẵng có diện tích tự nhiên khoảng 11.870,34 km². Thời hạn quy hoạch ngắn hạn đến năm 2040, dài hạn đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Mục tiêu đến năm 2075, Đà Nẵng là thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, kết nối toàn cầu, thuộc nhóm đô thị giàu bản sắc hàng đầu châu Á; từng bước đáp ứng các tiêu chí của đô thị đặc biệt.

Xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, giàu bản sắc

Mục tiêu quy hoạch là đến năm 2050, xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, giàu bản sắc, an toàn, đáng sống, có sức hấp dẫn và vị thế quốc tế; là cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia; trung tâm quốc gia và khu vực về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, logistics, kinh tế biển, thương mại, tài chính, thương mại tự do, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, dữ liệu, du lịch - di sản, văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo và y tế chất lượng cao; phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo.

Đến năm 2075, Đà Nẵng là thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, kết nối toàn cầu, thuộc nhóm đô thị giàu bản sắc hàng đầu châu Á; từng bước đáp ứng các tiêu chí của đô thị đặc biệt.

Về quy mô phát triển, dân số toàn thành phố, bao gồm dân số dự kiến tại các khu vực lấn biển, đến năm 2040 khoảng 5,5 triệu người, trong đó dân số thường trú khoảng 4,7 triệu người; đến năm 2050 trên 6,5 triệu người, trong đó dân số thường trú khoảng 5,4 triệu người.

Đà Nẵng là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á

Về tính chất đô thị, Đà Nẵng là thành phố trực thuộc trung ương, trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á; cực tăng trưởng về du lịch; trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số, công nghiệp hỗ trợ; trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học và công nghệ; đô thị có vị trí chiến lược trong hệ thống đô thị quốc gia, đầu mối giao thông và viễn thông chiến lược, kết nối đồng bộ các loại hình vận tải quốc gia.

Đà Nẵng là trung tâm thương mại tự do, tài chính, văn hóa và tổ chức sự kiện quốc tế; trung tâm kết nối, lan tỏa các giá trị di sản thế giới; trung tâm trung chuyển hàng hóa và giao thông quốc tế thông qua hệ thống cảng biển, cảng hàng không; cửa ngõ ra biển quan trọng của tiểu vùng sông Mê Kông kết nối với ASEAN và quốc tế.

Là cực tăng trưởng phía Bắc vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; đầu mối kết nối vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với vùng Bắc Trung Bộ, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và các nước ASEAN; Trung tâm liên kết, lan tỏa các giá trị di sản thế giới; là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Theo định hướng, du lịch phát triển trên toàn thành phố theo các loại hình du lịch biển, đường thủy nội địa, sinh thái - cộng đồng, trải nghiệm, nghỉ dưỡng, văn hóa - lịch sử - tâm linh, vui chơi giải trí, mua sắm, thể thao và chăm sóc sức khỏe; quy mô đất khoảng 9.700 ha - 10.200 ha.

Tổ chức ba không gian du lịch chính: Các khu du lịch quốc gia tiềm năng Sơn Trà, Cù Lao Chàm, Bà Nà theo hướng sinh thái, kiểm soát phát triển gắn với bảo tồn; không gian du lịch văn hóa - di sản Hội An - Mỹ Sơn và hệ thống di tích Chăm, di tích lịch sử cách mạng; không gian du lịch biển và vịnh với chuỗi đô thị du lịch, nghỉ dưỡng và kinh tế đêm dọc ven biển phía Đông.

Phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam gắn với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và công nghệ số

Về thương mại, tài chính, hình thành các trung tâm thương mại tầm cỡ quốc gia, quốc tế; trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế; tuyến phố thương mại, tài chính; Khu Thương mại tự do Đà Nẵng gắn với các đầu mối giao thông lớn; phát triển chợ đầu mối nông sản miền Trung - Tây Nguyên và trung tâm logistics gắn với chợ đầu mối tại xã Thăng Bình khoảng 130 ha.

Phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng gắn với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và công nghệ số, quy mô khoảng 300 ha - 320 ha.

Đối với công nghiệp và kho tàng (logistics), phát triển hệ thống trung tâm logistics tích hợp đa phương thức theo mô hình mạng lưới bao gồm: Trung tâm logistics Hòa Nhơn, Trung tâm logistics Ga Kim Liên, Trung tâm logistics cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Trung tâm logistics xã Hòa Vang, Trung tâm logistics hỗ trợ chợ đầu mối và ngành bán buôn gắn với chợ đầu mối Hòa Phước, Trung tâm logistics cảng hàng không quốc tế Chu Lai, Trung tâm logistics quốc gia Chu Lai, Trung tâm logistics tại Tam Kỳ - Quảng Phú, Trung tâm logistics Chaval - Nam Giang, các trung tâm logistics và kho bãi gắn với cửa khẩu (Nam Giang, Tây Giang, Bờ Y, ...), các trung tâm logistics nhỏ lẻ và kho bãi khác.

Phát triển công nghiệp, công nghiệp quốc phòng kết hợp sử dụng lưỡng dụng và logistics theo mô hình xanh, thông minh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và bảo vệ môi trường; bảo đảm khoảng cách an toàn với khu dân cư, sử dụng đất hiệu quả.

Định hướng phát triển các cụm công nghiệp nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn, đồng thời di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư, bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường và sử dụng đất hiệu quả...

Các giai đoạn thực hiện quy hoạch

Giai đoạn 2026 - 2030, thành phố Đà Nẵng tập trung hoàn thiện hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch không gian ngầm, chương trình và kế hoạch phát triển đô thị, quy chế quản lý kiến trúc. Đồng thời, ưu tiên đầu tư hạ tầng kết nối, hình thành khung hạ tầng chiến lược, triển khai các dự án động lực về thương mại tự do, trung tâm tài chính và đô thị lấn biển khi đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp luật; đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I.

Giai đoạn 2030 - 2040, Thành phố hoàn thiện chuỗi đô thị ven biển theo mô hình đa cực, gồm cực phía Bắc - khu vực trung tâm Đà Nẵng, cực liên kết Nam Hội An và cực phía Nam Chu Lai - Tam Kỳ - Núi Thành. Đồng thời, thành phố phát triển các đô thị phía Tây, khu vực nông thôn và miền núi theo hướng cân bằng, bền vững. Mạng lưới đô thị được phát triển gắn với giao thông công cộng khối lượng lớn và các khu vực TOD; hình thành hệ thống hạ tầng xanh chiến lược, hành lang sinh thái, vùng đệm sinh thái, không gian ngập lũ, quảng trường biển và không gian công cộng ven biển. Không gian biển được phát huy như một động lực tăng trưởng, gắn với các hành lang Đông - Tây kết nối vùng công nghiệp, dịch vụ, đô thị ven biển với khu vực nông, lâm nghiệp phía Tây.

Giai đoạn 2040 - 2050, Thành phố tiếp tục hoàn thiện cấu trúc đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp; tăng cường liên kết giữa các cực phát triển và mạng lưới đô thị. Các trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, công nghiệp, công nghiệp văn hóa và logistics được phát triển đồng bộ với hạ tầng y tế, giáo dục, du lịch - dịch vụ, giao thông công cộng, hạ tầng số, hạ tầng xanh và các không gian bảo tồn, di sản.

Sau năm 2050, Đà Nẵng tiếp tục phát triển theo hướng cân bằng giữa đô thị và nông thôn, giữa tăng trưởng kinh tế với bảo tồn tài nguyên, di sản và cảnh quan, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh và kết nối toàn cầu.