Phê duyệt phương án tổ chức giao thông tuyến nối hai tuyến cao tốc

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành Quyết định phê duyệt Phương án tổ chức giao thông tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

Quyết định được ban hành trên cơ sở Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, các quy định về tốc độ, tải trọng, báo hiệu đường bộ và các văn bản liên quan đến dự án. Phương án cũng đã được xem xét trên cơ sở ý kiến của Khu Quản lý đường bộ I, Cục Cảnh sát giao thông và kết quả thẩm định an toàn giao thông trước khi đưa công trình vào khai thác.

Một đoạn tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Tuyên Quang - Phú Thọ qua địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Theo quyết định, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ - chủ đầu tư dự án - có trách nhiệm tổ chức thực hiện phương án tổ chức giao thông theo quyết định được phê duyệt, đồng thời phải rà soát, hoàn thiện và khắc phục các tồn tại theo ý kiến của Cục Cảnh sát giao thông, Khu Quản lý đường bộ I và các cơ quan liên quan.

Đáng chú ý, chủ đầu tư không chỉ có trách nhiệm đưa phương án vào thực hiện mà còn phải theo dõi, đánh giá tình hình giao thông và công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian bảo hành công trình.

Khi phát sinh bất cập, việc điều chỉnh, bổ sung, sửa chữa hệ thống báo hiệu đường bộ và công trình an toàn giao thông phải được thực hiện kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả phòng, tránh tai nạn giao thông. Sau thời gian bảo hành, chủ đầu tư tiếp tục phải kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung báo hiệu và phương án tổ chức giao thông khi cần thiết, bảo đảm phù hợp với tình hình giao thông thực tế và kết cấu hạ tầng.

Trong thời gian chưa tiếp nhận dự án để quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì, Khu Quản lý đường bộ I có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện phương án tổ chức giao thông; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện.

Đặc biệt, Khu Quản lý đường bộ I phải theo dõi, đánh giá phương án tổ chức giao thông trên tuyến. Nếu phát sinh bất cập không còn phù hợp với điều kiện giao thông thực tế trên cao tốc hoặc các tuyến kết nối, đơn vị này phải chủ động phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan kiểm tra hiện trường, thống nhất phương án xử lý và điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam xem xét.

Sau khi tiếp nhận tuyến, Khu Quản lý đường bộ I sẽ tổ chức quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương để xử lý những vấn đề phát sinh về tổ chức giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.