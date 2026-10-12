Phê duyệt phương án tổ chức giao thông tuyến nối hai cao tốc

Một đoạn cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: VEC

Cục Đường bộ Việt Nam ban hành quyết định phê duyệt phương án trên cơ sở các quy định của pháp luật về đường bộ, trật tự, an toàn giao thông, tốc độ, tải trọng và báo hiệu đường bộ. Phương án đã được xem xét trên cơ sở ý kiến của Khu Quản lý đường bộ I, Cục Cảnh sát giao thông và kết quả thẩm định an toàn giao thông trước khi đưa công trình vào khai thác.

Theo quyết định, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm tổ chức thực hiện phương án đã được phê duyệt; rà soát, hoàn thiện và khắc phục các tồn tại theo ý kiến của Cục Cảnh sát giao thông, Khu Quản lý đường bộ I và các cơ quan liên quan.

Trong thời gian bảo hành công trình, chủ đầu tư phải theo dõi, đánh giá tình hình giao thông và công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Khi phát sinh bất cập, đơn vị cần kịp thời điều chỉnh, bổ sung hoặc sửa chữa hệ thống báo hiệu đường bộ, công trình an toàn giao thông nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tai nạn. Sau thời gian bảo hành, chủ đầu tư tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh phương án khi cần thiết, bảo đảm phù hợp với tình hình khai thác thực tế.

Trong thời gian chưa tiếp nhận dự án để quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì, Khu Quản lý đường bộ I có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan triển khai phương án; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện.

Đơn vị này cũng phải đánh giá hiệu quả tổ chức giao thông trên tuyến. Nếu phát sinh bất cập không còn phù hợp với điều kiện giao thông trên cao tốc hoặc các tuyến kết nối, Khu Quản lý đường bộ I phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan kiểm tra hiện trường, thống nhất phương án xử lý; điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam xem xét.

Sau khi tiếp nhận tuyến, Khu Quản lý đường bộ I sẽ tổ chức quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng và phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.