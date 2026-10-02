Phê duyệt phương án đơn giản hóa 134 thủ tục hành chính nội bộ

Đồng thời, thành phố đã phê duyệt và triển khai phương án đơn giản hóa đối với 134 TTHC nội bộ. Trong đó, 52 thủ tục thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; 37 thủ tục thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; 36 thủ tục thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường và 9 thủ tục thuộc lĩnh vực dân tộc và tôn giáo.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tiếp tục rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ theo kế hoạch, góp phần tối ưu hóa quy trình vận hành bộ máy hành chính.