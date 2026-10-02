Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Diện tích lên tới 72.998ha

Theo quyết định, sau khi mở rộng, Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh có diện tích khoảng 72.998ha, trong đó có 57.998ha đất liền (bao gồm toàn bộ diện tích các xã, phường: Sông Trí, Hải Ninh, Vũng Áng, Hoành Sơn, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Anh, Kỳ Xuân và một phần diện tích xã Kỳ Văn) và 15.000ha mặt biển.

Ranh giới khu kinh tế sau khi mở rộng được xác định như sau: phía bắc và đông bắc giáp Biển Đông; phía nam giáp tỉnh Quảng Trị; phía đông giáp Biển Đông; phía tây giáp xã Kỳ Lạc và một phần xã Kỳ Văn.

Khu kinh tế Vũng Áng là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm là công nghiệp cơ bản gắn liền với việc xây dựng và khai thác có hiệu quả khu bến Cảng Vũng Áng, Sơn Dương; đường sắt, đường bộ vùng, quốc gia và quốc tế.

Theo quyết định được phê duyệt, Khu kinh tế Vũng Áng được mở rộng nhằm tạo quỹ đất, không gian phát triển và đầu tư phát triển trong tương lai.

Quyết định nêu rõ, việc mở rộng khu kinh tế Vũng Áng nhằm mục tiêu phát triển khu kinh tế này thành khu vực năng động, trọng điểm của vùng kinh tế Bắc Trung Bộ; nghiên cứu triển khai các mô hình mới như Khu thương mại tự do, tạo đột phá thúc đẩy kinh tế-xã hội tỉnh Hà Tĩnh và các địa phương lân cận, đồng thời, tăng cường liên kết với các khu kinh tế, trung tâm kinh tế và các hành lang phát triển trong vùng và trên các tuyến giao thông quốc gia, quốc tế.

Xây dựng khu kinh tế Vũng Áng với các trụ cột: công nghiệp luyện kim, năng lượng, chế biến, chế tạo; trung tâm logistics và dịch vụ cảng biển; phát triển thương mại, dịch vụ.

Phát triển đồng bộ khu liên hợp công nghiệp luyện kim, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, trung tâm điện lực gắn với cụm cảng nước sâu Vũng Áng-Sơn Dương; bảo đảm hiệu quả tổng hợp về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, bảo vệ môi trường...

Khu kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm là công nghiệp cơ bản gắn liền với việc xây dựng và khai thác có hiệu quả khu bến Cảng Vũng Áng, Sơn Dương; đường sắt, đường bộ vùng, quốc gia và quốc tế; trung tâm kinh tế, đầu mối về giao thông vận tải, giao thương và giao lưu quốc tế quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ, cửa ngõ quan trọng của vùng trung, Thượng Lào, đông bắc Thái Lan vào miền trung và Việt Nam; cực tăng trưởng, liên kết chặt chẽ và toàn diện với sự phát triển chung của tỉnh Hà Tĩnh và vùng Bắc Trung Bộ; khu kinh tế tổng hợp, có hạ tầng hiện đại, đồng bộ làm động lực phát triển cho vùng Bắc Trung Bộ. Có liên kết hỗ trợ và chia sẻ với khu kinh tế đông nam Nghệ An, khu kinh tế Hòn La và các vùng phụ cận.

Khu kinh tế Vũng Áng cũng được xác định là khu vực phát triển hài hòa các mục tiêu kinh tế, văn hóa, môi trường và an ninh quốc phòng.

Việc thực hiện mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng được thực hiện theo lộ trình.

Giai đoạn 2026-2027: Hoàn thành quy hoạch chung khu kinh tế mở rộng và một số quy hoạch phân khu 1/2.000 đối với các phân khu quan trọng, tạo điều kiện để phát triển nhanh khu kinh tế trong giai đoạn sau; xây dựng và khởi công xây dựng một số cơ sở hạ tầng lớn; xúc tiến mạnh việc thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước. Thực hiện các công việc cụ thể sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định mở rộng, điều chỉnh ranh giới Khu kinh tế Vũng Áng.

Giai đoạn 2028-2030: Bước đầu vận hành hiệu quả các công trình, dự án đã xây dựng; tiếp tục hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng đô thị, công nghiệp, dịch vụ trên toàn khu kinh tế; tiếp tục thu hút đầu tư các dự án vào khu kinh tế trong giai đoạn sau năm 2030; nghiên cứu triển khai một số mô hình khu công nghiệp, dự án sản xuất mới trong khu kinh tế.

Giai đoạn 2031-2050: Hoàn thiện hệ thống kết cấu kinh tế-xã hội của khu kinh tế đồng bộ, hiện đại; đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa, hình thành diện mạo của đô thị đáng sống, xanh thông minh, với các dịch vụ chất lượng cao...