Phê duyệt khung giá phát điện nhà máy nhiệt điện than công suất dưới 200 MW năm 2026

Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn - Ảnh: Internet

Theo Quyết định, khung giá phát điện năm 2026 áp dụng cho nhà máy nhiệt điện than công suất dưới 200 MW là 0 - 2.230,51 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Mức giá tối đa là 2.230, 51 đồng/kWh.

Các thông số được sử dụng tính toán mức giá tối đa của khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy nhiệt điện than công suất dưới 200 MW năm 2026 gồm: công suất tinh 98.441 kW; suất tiêu hao nhiệt tinh ở mức tải 85% là 2.705,41 kCal/kWh; nhiệt trị than (HHV) 3.784 kCal/kg; giá than (bao gồm chi phí vận chuyển, chi phí hao hụt và chi phí điều hành, giao than) 1.726.715 đồng/tấn.

Căn cứ khung giá phát điện quy định tại Điều 1 Quyết định này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị phát điện ký kết hợp đồng mua bán điện trên cơ sở tuân thủ quy định về phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện do Bộ Công Thương ban hành.