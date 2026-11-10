Phê duyệt khung giá phát điện mặt trời năm 2026 theo từng khu vực

Khung giá phát điện mặt trời năm 2026 phân biệt theo khu vực và hệ thống lưu trữ - Ảnh: cafef.vn

Quyết định quy định rõ mức giá tối đa (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) của khung giá phát điện năm 2026 áp dụng cho loại hình nhà máy điện mặt trời quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Thông tư số 09/2025/TT-BCT theo khu vực miền Bắc, khu vực miền Trung và khu vực miền Nam.

Đối với loại hình nhà máy điện mặt trời không sử dụng hệ thống pin lưu trữ năng lượng, mức giá phát điện tối đa cho nhà máy điện mặt trời mặt đất tại miền Bắc là 1.591,02 đồng/kWh; tại miền Trung là 1.293,17 đồng/kWh; tại miền Nam là 1.104,32 đồng/kWh. Mức giá phát điện tối đa cho nhà máy điện mặt trời nổi tại miền Bắc là 1.939,74 đồng/kWh; tại miền Trung là 1.560,63 đồng/kWh; tại miền Nam là 1.340,21 đồng/kWh.

Đối với loại hình nhà máy điện mặt trời sử dụng kết hợp hệ thống pin lưu trữ năng lượng, mức giá phát điện tối đa cho nhà máy điện mặt trời mặt đất tại miền Bắc là 1.813,48 đồng/kWh; tại miền Trung là 1.469,90 đồng/kWh; tại miền Nam là 1.254,97 đồng/kWh. Mức giá phát điện tối đa cho nhà máy điện mặt trời nổi tại miền Bắc là 2.120,31 đồng/kWh; tại miền Trung là 1.703,21 đồng/kWh; tại miền Nam là 1.461,39 đồng/kWh.

Các thông số của hệ thống pin lưu trữ năng lượng (hệ thống pin tích trữ) được sử dụng để tính toán mức giá tối đa của khung giá phát điện loại hình nhà máy điện mặt trời có hệ thống pin lưu trữ năng lượng bao gồm: Công suất tối thiểu 10% công suất của nhà máy điện mặt trời; thời gian lưu trữ/xả 02 giờ.

Trong đó, miền Bắc gồm các tỉnh, thành phố Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Miền Trung gồm các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Miền Nam gồm các tỉnh, thành phố Đồng Nai, Tây Ninh, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau.