Phê duyệt khung giá phát điện LNG năm 2026, tối đa 3.453,72 đồng/kWh

Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát điện loại hình nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) năm 2026

Theo Quyết định, khung giá phát điện năm 2026 áp dụng cho nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp sử dụng LNG quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Thông tư số 09/2025/TT-BCT ngày 1/2/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương là từ 0 - 3.453,72 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Trong đó, mức giá tối đa là 3.453,72 đồng/kWh.

Bộ Công Thương cũng ban hành kèm theo Quyết định các thông số sử dụng để tính toán mức giá tối đa của khung giá phát điện áp dụng cho các nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp sử dụng LNG năm 2026.

Cụ thể, công suất tính toán là 1.528.292 kW; suất hao nhiệt tinh ở mức tải 85% là 6.253,43 BTU/kWh.

Giá LNG nhập khẩu, bao gồm cả thuế nhập khẩu, được xác định ở mức 13,4099 USD/triệu BTU. Giá vận chuyển, bao gồm chi phí vận chuyển LNG về đến kho cảng tái hóa, tồn trữ, tái hóa khí và phân phối LNG sau tái hóa, là 1,831 USD/triệu BTU. Tỷ giá sử dụng để tính toán là 26.378 đồng/USD.

Căn cứ khung giá phát điện được phê duyệt, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị phát điện ký kết hợp đồng mua bán điện trên cơ sở tuân thủ quy định về phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.

Quyết định số 2972/QĐ-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (9/11/2026).