Ngày 18-11, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 4091 về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ Dự án thành phần 2: Di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 (Dự án thành phần 2).

Theo đó, 2 khu vực khoáng sản không qua đấu giá gồm: Khu vực 1 cát lòng sông tại sông Cạn, xã Nam Cam Ranh, diện tích 2,8436ha; khu vực 2 đất, đá làm vật liệu san lấp tại thôn Mỹ Phong, xã Vĩnh Hải, diện tích 1,8386ha. Khoáng sản khai thác tại 2 khu vực nêu trên chỉ được sử dụng cho thi công Dự án thành phần 2; tổng khối lượng cấp phép khai thác không vượt quá nhu cầu sử dụng của Dự án thành phần 2 đã được cơ quan có thẩm quyền xác định.

Tại khu vực 1, cao trình đáy khai thác không thấp hơn cao trình đáy sông theo quy hoạch và thiết kế của Dự án Kè chống sạt lở và nạo vét sông Cạn. Khu vực 2 không khai thác vượt ranh giới lâm phần Vườn quốc gia Núi Chúa. Sau khai thác hoàn trả mặt bằng phù hợp chức năng đất cây xanh sử dụng hạn chế theo Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ đến năm 2045.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Chủ đầu tư Dự án thành phần 2) chịu trách nhiệm về số liệu nhu cầu vật liệu; chỉ được tiến hành khai thác sau khi hoàn tất thủ tục cấp phép; tổ chức cắm mốc ranh giới thực địa; thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất, rừng trồng của người dân (nếu có); lập sổ sách theo dõi nghiệm thu và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, cải tạo phục hồi môi trường.