Nghị quyết nêu rõ, phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với 30 đề mục thuộc 18 chủ đề, gồm:

Đề mục Dữ liệu (thuộc chủ đề An ninh quốc gia);

2 đề mục Giao dịch điện tử; Viễn thông (thuộc chủ đề Bưu chính, viễn thông);

Đề mục Hóa chất (thuộc chủ đề Công nghiệp);

Đề mục Phòng, chống bạo lực gia đình (thuộc chủ đề Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới);

Đề mục Đất đai (thuộc chủ đề Đất đai);

Đề mục Việc làm (thuộc chủ đề Lao động);

Đề mục Bảo vệ môi trường (thuộc chủ đề Môi trường);

Đề mục Phòng, chống rửa tiền (thuộc chủ đề Ngân hàng, tiền tệ);

2 đề mục Công tác lãnh sự; Lễ tân ngoại giao (thộc chủ đề Ngoại giao, điều ước quốc tế);

5 đề mục: Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Phòng thủ dân sự; Phòng không nhân dân; Quản lý, bảo vệ Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (thuộc chủ đề Quốc phòng)

Đề mục Giá (thuộc chủ đề Tài chính)

Đề mục Tài nguyên nước (thuộc chủ đề Tài nguyên)

Đề mục Hoạt động in (thuộc chủ đề Thông tin báo chí, xuất bản);

2 đề mục Công đoàn; Tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện (thuộc chủ đề Tổ chức chính trị - xã hội, hội);

5 đề mục: Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Căn cước; Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (thuộc chủ đề Trật tự, an toàn xã hội);

Đề mục Lưu trữ (thuộc chủ đề Văn thư, lưu trữ);

2 đề mục Kinh doanh bất động sản; Nhà ở (thuộc chủ đề Xây dựng nhà ở, đô thị);

Đề mục Quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp (thuộc chủ đề Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật).

Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan thực hiện việc sắp xếp 30 đề mục vào Bộ pháp điển; đăng tải kết quả pháp điển điện tử lên Cổng thông tin điện tử pháp điển; phổ biến, tuyên truyền về kết quả pháp điển.

Các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan trong phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan mình thực hiện phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu kết quả pháp điển đến đối tượng chịu sự tác động của các quy phạm pháp luật thuộc 30 đề mục nêu trên.

Trường hợp có văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc 30 đề mục nêu trên, cơ quan thực hiện pháp điển phối hợp với Bộ Tư pháp kịp thời cập nhật quy phạm pháp luật mới và loại bỏ những quy phạm pháp luật hết hiệu lực ra khỏi Bộ pháp điển theo quy định./.