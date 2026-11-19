Trong quý IV/2026, Hội đồng thẩm định giá (HĐTĐG) sẽ xác định giá thị trường của căn hộ, nhà ở thuộc diện phải di dời tại từng dự án. Chính quyền xã, phường xác định diện tích từng căn hộ, nhà ở để làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ. Chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định buộc phá dỡ các công trình, hạng mục vi phạm và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả khác theo thẩm quyền.

Đến quý II/2027, chủ đầu tư (CĐT) phối hợp với chính quyền địa phương lập, công khai phương án di dời, bồi thường, hỗ trợ. Giá trị bồi thường được tính trên cơ sở đơn giá do HĐTĐG xác định và diện tích căn hộ, nhà ở do địa phương cung cấp. UBND cấp xã phê duyệt phương án của từng dự án.

Trong quý III và IV/2027, CĐT sẽ ký thỏa thuận, hợp đồng với các hộ dân, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tiếp nhận bàn giao nhà. Địa phương tổ chức di dời trong quý IV/2027, thực hiện cưỡng chế di dời theo thẩm quyền và giải quyết các vướng mắc phát sinh.

Sau khi người dân bàn giao nhà, CĐT phải phá dỡ các căn hộ, hạng mục không đủ điều kiện tồn tại; hoàn trả hoặc chuyển đổi công năng khối đế, diện tích sinh hoạt cộng đồng và cải tạo, chỉnh trang công trình; bổ sung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu tại khu vực dự án; hoàn thành trước 31/12/2028. Địa phương phải xác nhận hiện trạng thực tế các công trình, phần công trình được phép tồn tại có điều kiện.

Việc cấp hoặc thu hồi sổ hồng, sổ đỏ tại các dự án CT6 Kiến Hưng - Bemes (phường Kiến Hưng), CT5 Tân Triều, khu nhà ở Xa La (phường Hà Đông), CT11, CT12 Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công), VP3, VP5, VP6 Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) hoàn thành trong quý IV/2028.

Riêng công trình hỗn hợp Đại Thanh (xã Đại Thanh) và tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt), việc cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận dự kiến bắt đầu từ quý I/2027, hoàn thành trong quý IV/2028.

Trước đó ngày 28/10, HĐND TP thông qua nghị quyết về cơ chế đặc thù nhằm xử lý các vi phạm kéo dài tại 12 công trình, dự án trên. Hai phường Kiến Hưng và Định Công đã đưa ra phương án dự kiến xử lý tại một số công trình. Tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, 246 căn hộ thuộc 4 tòa chung cư dự kiến phải di dời cư dân do CĐT tự ý chuyển diện tích thương mại, nhà trẻ và sinh hoạt cộng đồng thành nhà ở. Tại dự án CT6 Kiến Hưng - Bemes, cư dân tại một số căn hộ chung cư và nhà thấp tầng phải di dời do công trình xây dựng không đúng quy hoạch.

Theo kế hoạch của UBND TP, tại dự án Bemes (CT6 Kiến Hưng), cư dân tại 125 căn hộ ở tầng 2 và 3 thuộc khối đế ba tòa CT6A, CT6B và CT6C phải di dời để trả lại công năng theo quy hoạch được duyệt hoặc chuyển các khu vực này sang phục vụ mục đích công cộng (CT6A 59 căn hộ, CT6B 37 căn, CT6C 29 căn).

Với khu nhà ở thấp tầng, phá dỡ 10 căn có hơn 50% diện tích xây dựng nằm trên đất quy hoạch dành cho hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, gồm nhà trẻ và đường giao thông. Ngoài ra, 28 nhà thấp tầng có hơn 50% diện tích xây dựng nằm ngoài phần đất quy hoạch dành cho hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được phép cải tạo, chỉnh trang theo phương án được cơ quan thẩm quyền chấp thuận.

1.458 căn hộ từ tầng 4 đến tầng 32 được tồn tại có điều kiện (640 căn tại CT6A, 409 căn tại CT6B, 409 căn tại CT6C). Điều kiện để các căn hộ này tiếp tục tồn tại là CĐT phải hoàn thành việc di dời cư dân tại khối đế, hoàn trả hoặc chuyển đổi công năng các khu vực vi phạm và phá dỡ nhà thấp tầng xây dựng sai quy hoạch. CĐT đồng thời phải bổ sung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu, duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Các bên phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính liên quan. Toàn bộ kinh phí di dời, phá dỡ, cải tạo, chuyển đổi công năng, xây dựng bổ sung hạ tầng do CĐT chi trả.

CĐT phải lập, công khai, thực hiện phương án di dời, bồi thường cho các trường hợp bị ảnh hưởng. Mức bồi thường được xác định theo bản án của Tòa án hoặc HĐTĐG xác định.