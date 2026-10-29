Phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030

Ảnh minh họa. (Ảnh: LÊ KHIẾU MINH)

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030 đối với các doanh nghiệp nêu tại Phụ lục II kèm theo. Chủ động lựa chọn thời điểm, hình thức sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp, bảo đảm đúng quy định pháp luật và hoàn thành kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo Quyết định này.

Đối với trường hợp không bảo đảm tỷ lệ theo khung và/hoặc không thực hiện được trong giai đoạn 2026-2030, đề nghị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định. Trước ngày 31/1 hằng năm gửi báo cáo về tình hình sắp xếp lại doanh nghiệp quy định tại Quyết định này đến Bộ Tài chính để theo dõi, tổng hợp.

Trường hợp cần thiết điều chỉnh kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định này, Bộ Tài chính tổng hợp trên cơ sở đề xuất của cơ quan đại diện chủ sở hữu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố là đại diện chủ sở hữu của các công ty nông, lâm nghiệp; doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh khẩn trương thực hiện việc xây dựng, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026 theo đúng chủ trương của Đảng, quy định pháp luật và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.