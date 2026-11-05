Phê duyệt giá đất tái định cư tại Khu tái định cư tuyến đường vành đai phía tây

Cụ thể, theo quyết định được phê duyệt, giá đất ở tái định cư được quy định theo hai loại đường: đường rộng 5,5m có giá 2.000.000 đồng/m2; đường rộng 7,5m có giá 2.440.000 đồng/m2.

UBND thành phố giao UBND xã Hòa Tiến phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh Khu vực 4 rà soát, xác định thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng trường hợp cụ thể để áp dụng giá đất thu tiền sử dụng đất tái định cư đúng quy định.

Đồng thời phối hợp với cơ quan thuế xác định, thông báo và hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân được bố trí tái định cư thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất theo quy định.