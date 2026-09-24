Phê duyệt dự án thoát nước hơn 7.688 tỷ đồng tại Tây Sài Gòn

Dự án được triển khai trên địa bàn các phường Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, An Hội Tây, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì và Bình Hưng Hòa, với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 528.000m².

Ngập nước là một trong những vấn đề dự án CRUS2 hướng tới giải quyết tại lưu vực Tây Sài Gòn.

Đây là dự án nhóm A, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư.

Theo quyết định được phê duyệt, tổng mức đầu tư dự án CRUS2 khoảng 7.688 tỷ đồng, tương đương 304,57 triệu USD. Trong đó, vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) là 200,29 triệu USD, tương đương 5.055,81 tỷ đồng.

Phần vốn đối ứng là 2.632,53 tỷ đồng, tương đương 104,28 triệu USD. Tỷ giá tạm tính được sử dụng là 1 USD tương đương 25.243 đồng.

Nguồn vốn và tổng mức đầu tư được xác định trên cơ sở kết quả thẩm định của Sở Xây dựng.

TP.HCM dành hơn 7.688 tỷ đồng triển khai dự án cải thiện thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Tây Sài Gòn.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2024 đến năm 2029, theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

Mục tiêu của dự án là cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tại lưu vực thông qua giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tình trạng ngập nước, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án cũng hướng đến xây dựng đô thị có khả năng thích ứng cao hơn, giảm thiểu các rủi ro trước tác động của biến đổi khí hậu.

UBND TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung, số liệu trong hồ sơ trình thẩm định.