Phối cảnh cầu Cát Lái bắc qua sông Đồng Nai nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: tư liệu

Dự án Thành phần 1 có tổng mức đầu tư hơn 9 ngàn tỷ đồng, trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 4,3 ngàn tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 3,6 ngàn tỷ đồng và các chi phí khác. Dự án sẽ đầu tư xây dựng đường kết nối và các cầu trên tuyến đường từ cầu Cát Lái đến cao tốc Bến Lức - Long Thành gồm: đường kết nối dài gần 8km; xây dựng nút giao khác mức liên thông với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, nút giao với đường Liên Cảng, đường 25C và các nút giao với đường địa phương; xây dựng đường kết nối và các cầu trên tuyến (6 cầu) với tiêu chuẩn đường trục chính đô thị vận tốc thiết kế 80km/h. Trong giai đoạn 1, đầu tư đường song hành hai bên, mỗi bên 3 làn xe nền đường rộng 13,25m. Dự án cũng sẽ đầu tư xây dựng trạm thu phí trước khi vào cao tốc Bến Lức - Long Thành (tại khoảng Km12+600) với quy mô trạm 5 làn xe, hình thức thu phí không dừng; công trình kiểm soát tải trọng xe kết hợp trạm thu phí và hệ thống ITS.

Cùng với đó, dự án thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn bộ phạm vi Dự án Đầu tư xây dựng cầu Cát Lái và tuyến đường kết nối đến cao tốc Bến Lức - Long Thành thuộc địa phận thành phố Đồng Nai theo quy hoạch lộ giới giai đoạn hoàn chỉnh rộng 100m. Tổng diện tích sử dụng đất gần 126ha.

Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, thời gian thực hiện từ năm 2026-2029. Dự kiến bố trí kế hoạch vốn bắt đầu từ năm 2026 (64,8 tỷ đồng), các năm tiếp theo bố trí vốn theo tiến độ thực hiện dự án. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai được giao làm chủ đầu tư dự án.

Dự án Xây dựng cầu Cát Lái có tổng chiều dài hơn 11,6km, trong đó phần cầu chính và cầu dẫn là 3,65km. Cầu bắc qua sông Đồng Nai, nằm trên trục giao thông quan trọng liên vùng kết nối từ nút giao Mỹ Thủy trên đường Vành đai 2 thuộc phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành thuộc xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai. Cầu Cát Lái có quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ; vận tốc thiết kế 80km/giờ. Công trình có kết cấu vĩnh cửu bằng thép, bê tông cốt thép, trong đó cầu chính là cầu dây văng 2 mặt phẳng dây, với khẩu độ nhịp chính dài 450m, tĩnh không thông thuyền kỷ lục cao 55m cho phép các siêu tàu container tải trọng lên đến 60.000DWT ra vào cảng an toàn, đáp ứng đầy đủ yêu cầu thông thuyền trên sông Đồng Nai.

Trước đó, vào cuối tháng 9-2026, Dự án Thành phần 2, Dự án Xây dựng cầu Cát Lái (hạng mục đầu tư xây dựng cầu chính vượt sông và cầu dẫn hai đầu cầu) theo hình thức đối tác công tư (PPP) đã được khởi công xây dựng.