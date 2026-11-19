hối cảnh dự án Quảng trường Trung tâm và Trung tâm Hành chính TP. Hồ Chí Minh

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), với tổng mức đầu tư dự kiến gần 30.000 tỷ đồng.

Dự án được triển khai tại phường An Khánh, có nhu cầu sử dụng đất gần 47 ha, gồm 4 dự án thành phần.

Cụ thể, dự án thành phần 1 là đầu tư hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ và hầm xe khu vực công viên cảnh quan, với tổng mức đầu tư hơn 3.770 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 là xây dựng Trung tâm hành chính Thành phố, có tổng mức đầu tư hơn 18.200 tỷ đồng.

Dự án thành phần 3 là Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn, với tổng mức đầu tư sơ bộ 6.856 tỷ đồng. Trong khi đó, dự án thành phần 4 là Quảng trường trung tâm Thành phố, đã được phê duyệt trước đó với kinh phí hơn 733 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, khu vực công viên cảnh quan có diện tích hơn 33 ha, bao gồm hầm để xe với diện tích xây dựng 50.000 m2, khoảng 22 ha cảnh quan công viên và các công trình phụ trợ.

Cùng với đó, dự án sẽ cải tạo, mở rộng 1,13 km đường Tố Hữu nằm trong ranh giới quy hoạch; xây dựng đường gom song hành dọc đường Mai Chí Thọ dài 640m và đường Nguyễn Cơ Thạch dài 540 m.

Đối với Trung tâm hành chính Thành phố, công trình được thiết kế gồm 2 tầng hầm, 30 tầng nổi, chiều cao đến đỉnh mái gần 170 m. Khu đất xây dựng có diện tích hơn 78.300 m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 389.100 m2.

Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn có quy mô sức chứa khoảng 2.000 chỗ. Quảng trường trung tâm có diện tích sử dụng đất 119.000 m2, sức chứa khoảng 268.000 người đối với các sự kiện lễ hội chính trị và 500.000 người đối với lễ hội văn hóa.

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, tổ hợp công trình được định hướng trở thành trung tâm hành chính tập trung, hiện đại, góp phần khắc phục tình trạng phân tán trụ sở. Đồng thời, dự án bổ sung không gian xanh, không gian công cộng, đáp ứng nhu cầu tổ chức các sự kiện, lễ hội và hoạt động cộng đồng quy mô lớn.

Dự án được thực hiện theo hợp đồng BT, với phương thức thanh toán kết hợp giữa quỹ đất và ngân sách thành phố, trong đó ưu tiên thanh toán bằng quỹ đất.

Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp là cơ quan ký kết, quản lý và thực hiện hợp đồng BT.

Về tiến độ, năm 2026 là giai đoạn chuẩn bị đầu tư, lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt dự án. Một số hạng mục có thể được triển khai đồng thời với quá trình đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng BT, nhưng phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật.

Giai đoạn thực hiện dự án dự kiến diễn ra trong năm 2026 - 2027, bao gồm lập, thẩm định thiết kế và dự toán; lựa chọn nhà thầu; tổ chức thi công, giám sát, nghiệm thu và bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

Từ năm 2027 - 2028, dự án bước vào giai đoạn kết thúc, thực hiện quyết toán, bảo hành công trình và bàn giao các hồ sơ liên quan.