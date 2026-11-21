Dự án do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp quản lý, điều hành; triển khai tại phường Hội An trong thời gian 4 tháng kể từ ngày phê duyệt. Các hoạt động hỗ trợ được điều phối thông qua Văn phòng UNESCO tại Việt Nam.

Mục tiêu của dự án là xây dựng và xuất bản Kế hoạch quản lý rủi ro cho Di sản văn hóa thế giới khu phố cổ Hội An, trên cơ sở thu thập dữ liệu, đánh giá nguy cơ và tham vấn chuyên gia, các bên liên quan. Qua đó, nâng cao năng lực phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại, ứng phó và phục hồi trước tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu và các thảm họa do con người gây ra có thể ảnh hưởng đến giá trị di sản.

Dự án gồm 3 hợp phần chính. Trong đó, hợp phần thứ nhất tập trung khảo sát, thu thập và cập nhật dữ liệu về các mối nguy hiểm, mức độ dễ bị tổn thương và những yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá trị di sản. Hợp phần thứ hai tổ chức hội thảo tham vấn với sự tham gia của đại diện UNESCO, chuyên gia bảo tồn, chuyên gia khí hậu, cơ quan quản lý thiên tai, các bên liên quan và cư dân phố cổ nhằm hoàn thiện kế hoạch quản lý rủi ro. Hợp phần thứ ba tập trung biên soạn, chuẩn hóa nội dung theo hướng dẫn của UNESCO; dịch thuật song ngữ Việt - Anh, thiết kế, in ấn và xuất bản kế hoạch.

Kết quả dự án dự kiến gồm Bộ cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro được cập nhật, báo cáo tổng hợp tham vấn chuyên gia và ấn phẩm Kế hoạch quản lý rủi ro di sản Hội An.