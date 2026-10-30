Phê duyệt dự án khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao tại Bàn Thạch

Dự án thuộc nhóm B, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III; có tổng mức đầu tư khoảng 172 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác, với diện tích sử dụng đất khoảng 103.013,27m². Thời gian thực hiện từ năm 2026 đến 2029.

Theo quyết định, dự án đầu tư xây dựng mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật, gồm các hạng mục san nền, giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, trạm xử lý nước thải, cấp điện, điện chiếu sáng, hào kỹ thuật và công viên cây xanh, phù hợp với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng là chủ đầu tư kiêm đơn vị quản lý dự án, chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, triển khai thực hiện và bàn giao công trình ngay sau khi hoàn thành theo quy định.

Dự án nhằm xây dựng khu tái định cư phục vụ nhu cầu tái định cư của người dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi theo quy định của pháp luật; ổn định đời sống, sinh kế, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng, đồng thời đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.