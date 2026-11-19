Dự án có tổng mức đầu tư hơn 18.900 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến khoảng 33.910 người, tổng diện tích sử dụng đất khoảng 183,9ha. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Phối cảnh dự án Khu đô thị Hòa Vang.

Việc triển khai dự án nhằm góp phần giảm tải áp lực dân số cho khu vực đô thị trung tâm, tạo lập quỹ nhà ở mới, từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị tại địa phương; đồng thời nâng cao chất lượng sống của người dân, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã Hòa Vang nói riêng, TP Đà Nẵng nói chung.

Theo định hướng, dự án sẽ hình thành một khu đô thị mới hiện đại, đa chức năng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch. Các công trình nhà ở, văn phòng, thương mại, dịch vụ cùng hệ thống tiện ích đi kèm sẽ được phát triển hài hòa với cảnh quan và môi trường, đáp ứng nhu cầu sinh sống, làm việc, giao thương và hưởng thụ các giá trị văn hóa, xã hội của người dân địa phương cũng như khu vực lân cận. Quá trình đầu tư, xây dựng và vận hành dự án dự kiến tạo việc làm cho khoảng 8.000 lao động trực tiếp và 1.500 lao động gián tiếp.

Theo Quy hoạch chung TP Đà Nẵng vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, xã Hòa Vang được định hướng phát triển trở thành đô thị mới. Địa phương cũng đã trình hồ sơ để các cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận đơn vị hành chính cấp phường. Trong bối cảnh đó, việc đầu tư Khu đô thị Hòa Vang được kỳ vọng sẽ góp phần giãn dân, giảm áp lực cho khu vực trung tâm, đồng thời thu hút dân cư, từng bước hình thành diện mạo đô thị sinh thái hiện đại tại khu vực phía Tây thành phố.

Dự án được quy hoạch theo hướng xây dựng một khu đô thị hoàn chỉnh, đồng bộ, bao gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cảnh quan, nhà ở và các công trình văn phòng, thương mại, dịch vụ cùng tiện ích công cộng. Theo phương án đầu tư, chủ đầu tư được phép xây dựng nhà ở để bán, cho thuê mua, cho thuê hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô, bán nền để người dân tự xây dựng nhà ở theo quy định pháp luật và quy định của UBND thành phố.

Chủ tịch UBND xã Hòa Vang Lê Phú Nguyện cho biết, địa phương rất kỳ vọng dự án sớm được triển khai, qua đó tạo dựng nền tảng hạ tầng đô thị, từng bước thay đổi diện mạo địa phương, thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống nhân dân. Đây cũng sẽ là một trong những động lực quan trọng góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong những năm tới.