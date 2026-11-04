Phê duyệt dự án khu dân cư, dịch vụ du lịch 1.050 tỷ đồng tại xã Thu Bồn

Dự án nhằm cụ thể hóa các định hướng quy hoạch vùng và quy hoạch chung xây dựng xã Thu Bồn.

Mục tiêu của dự án nhằm cụ thể hóa các định hướng quy hoạch vùng và quy hoạch chung xây dựng xã Thu Bồn, hình thành khu dân cư hiện đại với hệ thống hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ, đáp ứng tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và phù hợp với xu hướng đô thị hóa của thành phố Đà Nẵng. Quy mô dự án dự kiến bố trí khoảng 703 lô đất nhà ở liền kề, với tổng diện tích hơn 8,1 ha. Bên cạnh đó, quỹ đất thương mại, dịch vụ phục vụ du lịch có diện tích khoảng 39,24 ha, được định hướng phát triển các công trình thương mại, dịch vụ và các hạng mục phục vụ hoạt động du lịch. Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là 1.050 tỷ đồng. Trong đó, chi phí thực hiện dự án khoảng 826,2 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 223,8 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.