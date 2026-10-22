Phê duyệt dự án hạ tầng Khu tái định cư phục vụ Khu thương mại tự do

Dự án có diện tích khoảng 65,3ha, được thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029 tại xã Bà Nà. Các hạng mục đầu tư gồm xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và khu vực lân cận; xây dựng trạm bơm công suất 55l/s, đường ống thu gom, thoát nước thải đến trạm xử lý tập trung.

Đồng thời, dự án bổ sung một module xử lý nước thải công suất 1.000m3/ngày đêm tại trạm xử lý nước thải thuộc Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Khu công nghiệp Hòa Ninh, nâng tổng công suất trạm lên 2.000m3/ngày đêm...